Главный балетмейстер Театра оперы и балета награжден Почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

В Самарском театре оперы и балета прошло торжественное награждение главного балетмейстера Кирилла Шморгонера Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской".
Награду вручил министр культуры региона Сергей Филиппов.
Кирилл Шморгонер — с 2008 г. художественный руководитель балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета. С 2015 г. — главный балетмейстер. Годы работы Кирилла Шморгонера в самарском театре ознаменовались большими изменениями в составе и качестве балетной труппы. Коллектив существенно "омолодился" за счет приглашенных им талантливых выпускников Пермского хореографического училища. Многие из них стали ведущими солистами Самарского академического театра оперы и балета, лауреатами международных и всероссийских конкурсов, представляя на современном этапе лицо самарского балета. Самарский балет под руководством Кирилла Шморгонера вышел на новый художественный уровень, доказательством чему служит интерес публики и аншлаги не только на премьерах.
В Самаре Кирилл Шморгонер поставил: "Приглашение к танцу", "Щелкунчик" Чайковского, "Танго… Танго… Танго…" на музыку Пьяццоллы, "Дон Кихот" Минкуса, "Жизель" Адана, "Лебединое озеро" П. Чайковского, "Тщетная предосторожность" П. Гертеля, "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Дама пик" Чайковского, "Серенада" на музыку Чайковского, Grand pas из балета "Пахита" Минкуса, работал над танцевальными сценами в операх и опереттах театрального репертуара, таких, как: "Князь Игорь" А. Бородина, "Аида" Верди, "Травиата" Верди, "Летучая мышь" Штрауса.
Кирилл Шморгонер — пример преданности своей профессии, искусству танца, призванию. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие хореографического искусства награжден Почетным званием "Заслуженный артист России" (1969 год). Кирилл Александрович является лауреатом международных конкурсов балетмейстеров, лауреатом премии Мориса Бежара, обладателем титула "Выдающийся деятель пермского балета XX столетия" в номинации "Танцовщик", лауреатом Пермской театральной премии "Волшебная кулиса", лауреатом Губернской премии в области культуры и искусства, награжден Почетной грамотой Губернатора Самарской области.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!