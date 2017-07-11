Главный балетмейстер Театра оперы и балета награжден Почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

В Самарском театре оперы и балета прошло торжественное награждение главного балетмейстера Кирилла Шморгонера Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской".

Награду вручил министр культуры региона Сергей Филиппов.

Кирилл Шморгонер — с 2008 г. художественный руководитель балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета. С 2015 г. — главный балетмейстер. Годы работы Кирилла Шморгонера в самарском театре ознаменовались большими изменениями в составе и качестве балетной труппы. Коллектив существенно "омолодился" за счет приглашенных им талантливых выпускников Пермского хореографического училища. Многие из них стали ведущими солистами Самарского академического театра оперы и балета, лауреатами международных и всероссийских конкурсов, представляя на современном этапе лицо самарского балета. Самарский балет под руководством Кирилла Шморгонера вышел на новый художественный уровень, доказательством чему служит интерес публики и аншлаги не только на премьерах.

В Самаре Кирилл Шморгонер поставил: "Приглашение к танцу", "Щелкунчик" Чайковского, "Танго… Танго… Танго…" на музыку Пьяццоллы, "Дон Кихот" Минкуса, "Жизель" Адана, "Лебединое озеро" П. Чайковского, "Тщетная предосторожность" П. Гертеля, "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Дама пик" Чайковского, "Серенада" на музыку Чайковского, Grand pas из балета "Пахита" Минкуса, работал над танцевальными сценами в операх и опереттах театрального репертуара, таких, как: "Князь Игорь" А. Бородина, "Аида" Верди, "Травиата" Верди, "Летучая мышь" Штрауса.

Кирилл Шморгонер — пример преданности своей профессии, искусству танца, призванию. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие хореографического искусства награжден Почетным званием "Заслуженный артист России" (1969 год). Кирилл Александрович является лауреатом международных конкурсов балетмейстеров, лауреатом премии Мориса Бежара, обладателем титула "Выдающийся деятель пермского балета XX столетия" в номинации "Танцовщик", лауреатом Пермской театральной премии "Волшебная кулиса", лауреатом Губернской премии в области культуры и искусства, награжден Почетной грамотой Губернатора Самарской области.