Правоохранители проводят проверку по факту организации на острове Голодный детского лагеря выживания

На острове Голодный в Безенчукском районе Самарской области 47-летний индивидуальный предприниматель организовал детский лагерь выживания, сообщает samara.kp.ru.
Палатки, рыбалка, еда, приготовленная на костре, причем добытая самостоятельно, никаких кулинарных изысков и цивилизации — все, как у экстремальных туристов, только хуже, мало еды и просроченные лекарства. В таких спартанских условиях жили 20 ребят в возрасте от 10 до 16 лет.
Уроки выживания были не бесплатными. За недельный отдых в этом детском лагере родители отдавали по 7 тыс. руб. за ребенка.
Клиентов бизнесмен искал через интернет. В лагере вместе с ним были еще двое взрослых.
По информации Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, организаторы лагеря не имеют ни педагогического, ни медицинского образования. Они даже не приняли во внимание штормовые предупреждения от МЧС.
"Подростков привозили в лагерь на надувных ПВХ-лодках, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Несовершеннолетние на острове находились практически без надзора со стороны взрослых, самостоятельно рыбачили с лодок, были предоставлены сами себе", — сообщают в транспортной полиции.
В органы власти организаторы о лагере не сообщали. Информация о подозрительном месте детского отдыха поступила в правоохранительные органы 7 июля. Полицейские сразу приступили к проверке. Детей эвакуировали из лагеря в с. Малая Рязань и передали родственникам.
Со всеми родителями были проведены беседы, ведь каждый из них фактически проявил халатность, не узнав все о месте, куда отправляет своего ребенка.
Тем не менее, заявлений от родителей ни в транспортную полицию, ни в Куйбышевскую транспортную прокуратуру пока не поступало.
Сейчас в отношении организаторов лагеря проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Куйбышевская транспортная прокуратура также взяла ситуацию на особый контроль.
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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?