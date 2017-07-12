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Общество

Правоохранители проводят проверку по факту организации на острове Голодный детского лагеря выживания

БЕЗЕНЧУК. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На острове Голодный в Безенчукском районе Самарской области 47-летний индивидуальный предприниматель организовал детский лагерь выживания, сообщает samara.kp.ru.

Палатки, рыбалка, еда, приготовленная на костре, причем добытая самостоятельно, никаких кулинарных изысков и цивилизации — все, как у экстремальных туристов, только хуже, мало еды и просроченные лекарства. В таких спартанских условиях жили 20 ребят в возрасте от 10 до 16 лет.

Уроки выживания были не бесплатными. За недельный отдых в этом детском лагере родители отдавали по 7 тыс. руб. за ребенка.

Клиентов бизнесмен искал через интернет. В лагере вместе с ним были еще двое взрослых.

По информации Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, организаторы лагеря не имеют ни педагогического, ни медицинского образования. Они даже не приняли во внимание штормовые предупреждения от МЧС.

"Подростков привозили в лагерь на надувных ПВХ-лодках, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Несовершеннолетние на острове находились практически без надзора со стороны взрослых, самостоятельно рыбачили с лодок, были предоставлены сами себе", — сообщают в транспортной полиции.

В органы власти организаторы о лагере не сообщали. Информация о подозрительном месте детского отдыха поступила в правоохранительные органы 7 июля. Полицейские сразу приступили к проверке. Детей эвакуировали из лагеря в с. Малая Рязань и передали родственникам.

Со всеми родителями были проведены беседы, ведь каждый из них фактически проявил халатность, не узнав все о месте, куда отправляет своего ребенка.

Тем не менее, заявлений от родителей ни в транспортную полицию, ни в Куйбышевскую транспортную прокуратуру пока не поступало.

Сейчас в отношении организаторов лагеря проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Куйбышевская транспортная прокуратура также взяла ситуацию на особый контроль.

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