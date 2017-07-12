Солист Самарской оперы Василий Святкин принял участие в закрытии сезона Волгоградской филармонии

Солист Самарского театра оперы и балета Василий Святкин принял участие в концерте, приуроченном к Пушкинскому дню, в Волгограде, на сцене филармонии.

В исполнении Василия Святкина прозвучали арии из опер Чайковского "Мазепа", "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Руслан и Людмила" Глинки, "Алеко" Рахманинова в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Санкт-Петербургского музыкального театра "Зазеркалье" Аркадия Штейнлухта.