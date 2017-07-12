16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприниматели могут минимизировать затраты на новую контрольно-кассовую технику RАЕХ сменил прогноз для Кошелев-Банка на негативный Ашот Марьян: "Газбанк обладает крепким фундаментом, который позволит построить успешный международный бизнес" В банке "Югра", имевшем два офиса в Самаре, введена временная администрация АСВ не смогло взыскать с экс-главбуха Волжского социального банка более 400 млн рублей

Банки Финансы

Самарский филиал Россельхозбанка провел "Ипотечную субботу"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати

Самарский филиал АО "Россельхозбанк" совместно с ведущим застройщиком региона "СтройИндустрия" провел "Ипотечную субботу" в ходе презентации жилого комплекса "Рассвет-Премиум". В рамках мероприятия гости смогли получить персональную консультацию о специальных предложениях банка по ипотечным продуктам и подобрать приемлемый вариант для покупки недвижимости. Пока родители знакомились с выгодными предложениями банка, маленьким посетителям была предложена развлекательная программа.

При покупке жилья на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве ипотечная ставка в Россельхозбанке составляет от 9,75% годовых в рублях для ключевых партнеров и от 10% для остальных застройщиков. Процентная ставка на покупку земельного участка, в том числе с расположенным на нем жилом домом, начинается от 11,5% годовых.

Указанные ставки действуют при страховании жизни и здоровья клиента. Сумма ипотечного кредита может достигать 20 млн рублей, которые выдаются на срок до 30 лет. Размер ставки не зависит от срока кредита и первоначального взноса, возможно оформление кредита без документов о подтверждении дохода.

"Ипотечная суббота" стала уже доброй традицией для Россельхозбанка и наших партнеров. Подобные акции позволяют всем жителям города, планирующим приобрести новое жилье, получить всестороннюю финансовую консультацию", — отметила начальник службы по развитию партнерского канала продаж Юлия Алпатова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 17:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6