Самарский филиал Россельхозбанка провел "Ипотечную субботу"

Самарский филиал АО "Россельхозбанк" совместно с ведущим застройщиком региона "СтройИндустрия" провел "Ипотечную субботу" в ходе презентации жилого комплекса "Рассвет-Премиум". В рамках мероприятия гости смогли получить персональную консультацию о специальных предложениях банка по ипотечным продуктам и подобрать приемлемый вариант для покупки недвижимости. Пока родители знакомились с выгодными предложениями банка, маленьким посетителям была предложена развлекательная программа.

При покупке жилья на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве ипотечная ставка в Россельхозбанке составляет от 9,75% годовых в рублях для ключевых партнеров и от 10% для остальных застройщиков. Процентная ставка на покупку земельного участка, в том числе с расположенным на нем жилом домом, начинается от 11,5% годовых.

Указанные ставки действуют при страховании жизни и здоровья клиента. Сумма ипотечного кредита может достигать 20 млн рублей, которые выдаются на срок до 30 лет. Размер ставки не зависит от срока кредита и первоначального взноса, возможно оформление кредита без документов о подтверждении дохода.

"Ипотечная суббота" стала уже доброй традицией для Россельхозбанка и наших партнеров. Подобные акции позволяют всем жителям города, планирующим приобрести новое жилье, получить всестороннюю финансовую консультацию", — отметила начальник службы по развитию партнерского канала продаж Юлия Алпатова.