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Сотовая связь Транспорт и связь

МегаФон усиливает сеть в Сызрани с помощью частот СМАРТС

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технические специалисты МегаФона начали освоение частот и площадок, входящих в активы приобретенной компании СМАРТС. Это позволило расширить покрытие сети МегаФона и многократно увеличить скорость в сети 4G в нескольких районах Сызрани.

Главной целью покупки СМАРТС было приобретение дополнительных частот для обеспечения абонентов Самарской области максимально высоким качеством связи. В данный момент МегаФон обладает наибольшим частотным спектром и приступает к использованию ресурсов для усиления своей сети на территории губернии.

В частности, в Сызрани в районе ТЦ "Монгора" и СНПЗ на приобретенные полосы частот переведены базовые станции МегаФона стандарта 4G, работающие в диапазоне 1800 Мгц. В результате средняя скорость на одного абонента в данных районах увеличилась с 5 до 20-25 Мбит/с.

"Работа по улучшению качественных параметров ведется нами непрерывно. Помимо значительного повышения скорости в сети LTE, мы ведем работы по расширению покрытия, которое в Самарской области является уникальным, а также усилению сигнала внутри помещений. Для этого мы используем площадки, полученные при покупке СМАРТС. После полной замены оборудования на современное, дополнительные базовые станции интегрированы в нашу сеть", — комментирует директор Самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

В настоящее время модернизированная базовая станция сети 2G обеспечивает голосовой связью абонентов оператора в центре города на улице Советской, в районе университета им. Татищева и корпуса СамГТУ. Еще две станции запущены на улице Дзержинского, возле парка им. Горького и стадиона "Центральный", а также на ул. Космической в поселке Хитрый в районе Сызранского НПЗ. Здесь, помимо качественных голосовых услуг появился и мобильный 3G-интернет.

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