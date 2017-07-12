В Самаре запустят проект "Правда экстрасенсов"

В Самаре запустят первый аналог знаменитого мистического шоу "Битва экстрасенсов", пишет samara.kp.ru.
Самарский реалити-проект для людей со сверхъспособностями будет называться "Правда экстрасенсов". Проверку способностей участников устроит финалистка 15-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Екатерина Борисова (Баба Катя).
По словам продюсера регионального шоу Сергея Тюпаева, проект направлен на то, чтобы показать индивидуальные методики работы, опровергнуть сложившиеся стереотипы и доказать реальность существования людей со сверхспособностями.
Кастинг на участие в проекте пройдет 25 июля.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.