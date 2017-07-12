В Самаре запустят проект "Правда экстрасенсов"

В Самаре запустят первый аналог знаменитого мистического шоу "Битва экстрасенсов", пишет samara.kp.ru.

Самарский реалити-проект для людей со сверхъспособностями будет называться "Правда экстрасенсов". Проверку способностей участников устроит финалистка 15-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Екатерина Борисова (Баба Катя).

По словам продюсера регионального шоу Сергея Тюпаева, проект направлен на то, чтобы показать индивидуальные методики работы, опровергнуть сложившиеся стереотипы и доказать реальность существования людей со сверхспособностями.

Кастинг на участие в проекте пройдет 25 июля.