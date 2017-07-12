"ЕКА" обещает вознаграждение за информацию о ДТП с 14 погибшими пассажирами автобуса в Татарстане

"Евразийская корпорация автовокзалов" обещает вознаграждение за информацию о ДТП в Татарстане, в котором погибли 14 пассажиров принадлежащего компании автобуса.

Как сообщили в "ЕКА", компания разыскивает тех, кому что-либо известно по факту аварии, а также просит предоставить материалы фото- и видеофиксации, которые помогут установить виновных.

Телефоны для связи: 8 937 079 06 53, 8 (846) 224 07 51, 8 (846) 224 15 15.

"Ни в одном источнике нам не удалось выяснить владельцев и имен водителей попутного автомобиля марки МАN 19.372 с государственным регистрационным номером О 785 ЕН 166 RUS, двигавшегося в сцепке с автомобилем КамАЗ 5320 с государственным регистрационным номером К 766 ХС 166 RUS. Нигде не содержится информация о том, был ли освещен габаритными огнями неисправный грузовик, совершал ли он маневрирование, пытался ли уйти от столкновения", — сетует генеральный директор АО "ЕКА" Оксана Никитина.

Напомним, ДТП под Заинском произошло 2 июля. Среди погибших в нем — шесть жителей Самарской области, еще шесть самарчан пострадали.