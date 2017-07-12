"ЕКА" обещает вознаграждение за информацию о ДТП с 14 погибшими пассажирами автобуса в Татарстане

"Евразийская корпорация автовокзалов" обещает вознаграждение за информацию о ДТП в Татарстане, в котором погибли 14 пассажиров принадлежащего компании автобуса.
Как сообщили в "ЕКА", компания разыскивает тех, кому что-либо известно по факту аварии, а также просит предоставить материалы фото- и видеофиксации, которые помогут установить виновных.
Телефоны для связи: 8 937 079 06 53, 8 (846) 224 07 51, 8 (846) 224 15 15.
"Ни в одном источнике нам не удалось выяснить владельцев и имен водителей попутного автомобиля марки МАN 19.372 с государственным регистрационным номером О 785 ЕН 166 RUS, двигавшегося в сцепке с автомобилем КамАЗ 5320 с государственным регистрационным номером К 766 ХС 166 RUS. Нигде не содержится информация о том, был ли освещен габаритными огнями неисправный грузовик, совершал ли он маневрирование, пытался ли уйти от столкновения", — сетует генеральный директор АО "ЕКА" Оксана Никитина.
Напомним, ДТП под Заинском произошло 2 июля. Среди погибших в нем — шесть жителей Самарской области, еще шесть самарчан пострадали.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.