Братья Зуевы продолжают бороться за освобождение во всех инстанциях

Алексей и Андрей Зуевы продолжают "штурмовать" самарские суды, пытаясь выйти на свободу.
Напомним, вместе с директором молодежного театра "Лайт" Михаилом Ушаковым в 2015 г. их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого у Роснефти было похищено 106 млн рублей. В итоге после апелляции Андрея Зуева приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, Алексея Зуева — к четырем годам и четырем месяцам, а Михаила Ушакова — к четырем годам.
В апреле 2017 г. братья Зуевы обратились в Куйбышевский районный суд Самары с ходатайствами об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 20 апреля 2017 г. суд им отказал, это решение устояло в апелляции и вступило в законную силу.
В июне 2017 г. Зуевы вновь прислали в Куйбышевский районный суд свои ходатайства, на сей раз о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания.
20 июня ходатайство Андрея Зуева было удовлетворено: оставшиеся 11 месяцев и 14 дней колонии ему заменили на исправительные работы на тот же срок с удержанием 10% из его зарплаты в доход государства ежемесячно. Это постановление еще не вступило в законную силу и было обжаловано областной прокуратурой.
Такое же ходатайство Алексея Зуева получило отказ.
Как сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда, решения о замене неотбытой части наказания более мягким еще не вступили в законную силу, потому что обжалуются в Самарском областном суде.
11 июля в областном суде была рассмотрена очередная апелляция Андрея Зуева на отказ ему в УДО, и вновь решение Куйбышевского райсуда устояло. Теперь ему предстоит побороться за исправительные работы.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.