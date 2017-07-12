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Суды Происшествия

Братья Зуевы продолжают бороться за освобождение во всех инстанциях

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей и Андрей Зуевы продолжают "штурмовать" самарские суды, пытаясь выйти на свободу.

Фото: Александра Будаева

Напомним, вместе с директором молодежного театра "Лайт" Михаилом Ушаковым в 2015 г. их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого у Роснефти было похищено 106 млн рублей. В итоге после апелляции Андрея Зуева приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, Алексея Зуева — к четырем годам и четырем месяцам, а Михаила Ушакова — к четырем годам.

В апреле 2017 г. братья Зуевы обратились в Куйбышевский районный суд Самары с ходатайствами об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 20 апреля 2017 г. суд им отказал, это решение устояло в апелляции и вступило в законную силу.

В июне 2017 г. Зуевы вновь прислали в Куйбышевский районный суд свои ходатайства, на сей раз о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания.

20 июня ходатайство Андрея Зуева было удовлетворено: оставшиеся 11 месяцев и 14 дней колонии ему заменили на исправительные работы на тот же срок с удержанием 10% из его зарплаты в доход государства ежемесячно. Это постановление еще не вступило в законную силу и было обжаловано областной прокуратурой.

Такое же ходатайство Алексея Зуева получило отказ.

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда, решения о замене неотбытой части наказания более мягким еще не вступили в законную силу, потому что обжалуются в Самарском областном суде.

11 июля в областном суде была рассмотрена очередная апелляция Андрея Зуева на отказ ему в УДО, и вновь решение Куйбышевского райсуда устояло. Теперь ему предстоит побороться за исправительные работы.

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