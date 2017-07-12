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Инвестиции Экономическая политика

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" в 2017 году вложили в развитие своих проектов более 600 млн рублей

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Резиденты особой экономической зоны "Тольятти" в 2017 г. вложили в развитие своих проектов более 600 млн рублей, сообщил сайт ОЭЗ.

При этом выручка работающих производств за этот же период составила почти 1,5 млрд рублей. Эти данные представлены в отчете о деятельности компаний, составленном за первые шесть месяцев текущего года.

ОЭЗ "Тольятти" является одной из самых эффективных зон в стране среди проектов, в которых резиденты осуществляют производственную деятельность, отмечают в релизе. Сегодня здесь работает шесть заводов, еще два — находятся в режиме проведения пусконаладочных работ.

Суммарный объем полученной выручки компаниями с момента запуска первого предприятия в ОЭЗ достиг почти 5,5 млрд рублей. При этом, около 1,5 млрд руб. из них резиденты заработали в 2017 г. что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хорошие результаты резиденты показали и по объему вложенных инвестиций. Нарастающим итогом с начала деятельности ОЭЗ ими профинансировано работ почти на 9,4 млрд рублей. Более 600 млн руб. вложено в этом году.

"Наша площадка продолжает демонстрировать хорошие результаты по объему частных вложений. Резиденты активно финансируют развитие производств. Некоторые даже перевыполнили свои первоначальные инвестиционные планы. В частности, компания "Эдша Тольятти" вложила в строительство и развитие завода в ОЭЗ практически в два раза больше средств, чем заявила на стадии входа в проект. Также объем заявленных инвестиций перевыполнила компания "Озон Фарм", которая в этом году запускает свое производство", — подчеркнул Алексей Пахоменко.

Резиденты продолжают уплачивать налоговые и таможенные платежи в бюджеты всех уровней. В 2017 г. они отчислили государству около 200 млн руб., что примерно на 60% больше, чем за первые шесть месяцев в 2016 году. В целом с начала деятельности ОЭЗ этот показатель достиг почти 800 млн рублей.

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