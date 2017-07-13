16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ремонт и капремонт федеральных дорог в области в 2017 г. выделено более 2 млрд рублей Дорожные работы на плотине Жигулевской ГЭС выполнены наполовину По итогам 2017 года 77% федеральных дорог области будут приведены в нормативное состояние По программе "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году отремонтируют 93 дороги области Пензенское УФАС вскрыло картельный сговор между компаниями самарского бизнесмена

Дорожное строительство Транспорт и связь

По программе "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году отремонтируют 93 дороги области

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 145
Версия для печати

В 2017 г. по новой федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 93 автодороги в шести городах области, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В 2017 г. на реализацию программы выделено 4,1 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. – из федеральной казны, и 2,3 млрд руб. – из областного бюджета. Деньги будут направлены на ремонт 93 автодорог общей протяженностью 150 км в Самаре, Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле. В их числе - Волжское и Красноглинское шоссе, на ремонт которых выделено 1,2 млрд рублей.

Ремонт 46 самарских дорог обойдется в 1,9 млрд руб., еще 843 млн руб. направлено на ремонт 16 дорог в Тольятти.

Областной минртанс разработал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, благодаря чему регион стал участником нового федерального проекта. В программу включены автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения общей протяженностью 2,5 тыс. км, входящие в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, численность населения которой составляет более 2,2 млн человек.

Кроме Самары и Тольятти в агломерацию входят Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск. В течение 2017-2018 гг. предусмотрен ремонт 286,9 км автомобильных дорог. В соответствии с программой, уровень нормативного состояния дорог агломерации в 2018 г. будет доведен до 54%. В 2016 году он составлял 42,2%, а на дорогах было 137 мест концентрации ДТП, в 2018 г. их количество должно быть снижено до 67.

За два года на реализацию мероприятий программы из федерального и областного бюджетов предусмотрено выделить 7,4 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей - из бюджета страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 15:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 14:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Фото на сайте

Волжское шоссе

Волжское шоссе

Стартовал второй этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал второй этап надвижки Фрунзенского моста

В конце лета начнется перевод рельсов к ветке до "Самара Арены"

В конце лета начнется перевод рельсов к ветке до "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6