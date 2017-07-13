По программе "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году отремонтируют 93 дороги области

В 2017 г. по новой федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 93 автодороги в шести городах области, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В 2017 г. на реализацию программы выделено 4,1 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. – из федеральной казны, и 2,3 млрд руб. – из областного бюджета. Деньги будут направлены на ремонт 93 автодорог общей протяженностью 150 км в Самаре, Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле. В их числе - Волжское и Красноглинское шоссе, на ремонт которых выделено 1,2 млрд рублей.

Ремонт 46 самарских дорог обойдется в 1,9 млрд руб., еще 843 млн руб. направлено на ремонт 16 дорог в Тольятти.

Областной минртанс разработал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, благодаря чему регион стал участником нового федерального проекта. В программу включены автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения общей протяженностью 2,5 тыс. км, входящие в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, численность населения которой составляет более 2,2 млн человек.

Кроме Самары и Тольятти в агломерацию входят Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск. В течение 2017-2018 гг. предусмотрен ремонт 286,9 км автомобильных дорог. В соответствии с программой, уровень нормативного состояния дорог агломерации в 2018 г. будет доведен до 54%. В 2016 году он составлял 42,2%, а на дорогах было 137 мест концентрации ДТП, в 2018 г. их количество должно быть снижено до 67.

За два года на реализацию мероприятий программы из федерального и областного бюджетов предусмотрено выделить 7,4 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей - из бюджета страны.