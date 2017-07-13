Мобильный и интернет-банк "Мой Бизнес" стал еще удобнее для клиентов МСБ Промсвязьбанка

Клиентам малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка стал доступен единый логин и пароль для входа в интернет-банк и мобильный банк "Мой Бизнес". Благодаря нововведению предприниматели могут самостоятельно выбирать удобный способ авторизации и подписания платежей: с помощью USB-ключа или облачной электронной подписи (вход по логину и паролю и подтверждение через смс-код).

В целях обеспечения безопасности денежных операций клиентов при авторизации по логину и паролю можно будет совершать только рублевые платежи лимитом до 600 тыс. рублей в сутки. Для валютных платежей и переводов свыше 600 тыс. рублей необходимо использовать USB-ключ.

"Решение в пользу облачной электронной подписи отвечает требованиям современного бизнесмена, которому больше не нужно носить с собой USB-ключ для осуществления платежей. Нашим клиентам хватает забот в бизнесе, поэтому все рутинные сложности мы берем на себя", — комментирует Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

С 2016 года Промсвязьбанк активно занимается внедрением новых технологий. Акцент сделан на оптимизацию процессов end-to-end, мобильное приложение и повышение безопасности клиентов.

Получить учетную запись для входа в интернет-банк "PSB On-Linе" и мобильный банк "Мой Бизнес" и пройти регистрацию можно по ссылке.