Мобильный и интернет-банк "Мой Бизнес" стал еще удобнее для клиентов МСБ Промсвязьбанка

Клиентам малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка стал доступен единый логин и пароль для входа в интернет-банк и мобильный банк "Мой Бизнес". Благодаря нововведению предприниматели могут самостоятельно выбирать удобный способ авторизации и подписания платежей: с помощью USB-ключа или облачной электронной подписи (вход по логину и паролю и подтверждение через смс-код).
В целях обеспечения безопасности денежных операций клиентов при авторизации по логину и паролю можно будет совершать только рублевые платежи лимитом до 600 тыс. рублей в сутки. Для валютных платежей и переводов свыше 600 тыс. рублей необходимо использовать USB-ключ.
"Решение в пользу облачной электронной подписи отвечает требованиям современного бизнесмена, которому больше не нужно носить с собой USB-ключ для осуществления платежей. Нашим клиентам хватает забот в бизнесе, поэтому все рутинные сложности мы берем на себя", — комментирует Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
С 2016 года Промсвязьбанк активно занимается внедрением новых технологий. Акцент сделан на оптимизацию процессов end-to-end, мобильное приложение и повышение безопасности клиентов.
Получить учетную запись для входа в интернет-банк "PSB On-Linе" и мобильный банк "Мой Бизнес" и пройти регистрацию можно по ссылке.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей по состоянию на 01.04.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный) и рейтинг российского агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA, прогноз "Стабильный". В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.