В отдаленных районах Самары планируют построить транспортно-пересадочные узлы

Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным и председателем совета директоров строительной компании "Корпорация Кошелев" Владимиром Кошелевым.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На встрече обсудили перспективы развития железнодорожного сообщения в границах областного центра.

Ранее между администрацией города, Куйбышевской железной дорогой и строительными компаниями "Древо" и "Корпорация Кошелев" было подписано соглашение о создании системы транспортно-пересадочных узлов. Она позволит жителям отдаленных районов и пригородных территорий быстро добираться до центра города.

Например, транспортно-пересадочные узлы в районе станций "Красный кряжок" в Куйбышевском районе и "Ягодная" в Крутых Ключах позволят жителям Красноглинского и Куйбышевского районов ездить друг другу в гости напрямую, без пересадок, а время в пути составит в среднем 50 минут, в зависимости от величины пассажиропотока и типа электропоезда.

Кроме того, на эти станции будут переориентированы и маршруты других видов общественного транспорта для удобства пересадки пассажиров.

По мнению главы города, строительство транспортно-пересадочных узлов — масштабный и значимый проект как для города, так и для области в целом. Если в 2016 г. количество пассажиров, перемещающихся по маршруту "Красный кряжок — Самара — Ягодная", составило более 1 млн человек, то в год проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году ожидается рост пассажиропотока более чем в три раза.

В связи с этим Олег Фурсов предложил всем участникам соглашения рассчитать стоимость реализации проекта, чтобы обратиться в правительство Самарской области с просьбой оказать поддержку. По словам Сергея Блохина, за основу может быть взято типовое решение транспортно-пересадочных узлов, построенных на Московской кольцевой железной дороге.

В рамках встречи также обсудили содержание и благоустройство железнодорожных путей, а также платформ с прилегающими к ним территориями. Появятся специализированные зоны обслуживания пассажиров, залы ожидания, перехватывающие парковки.

"Учитывая, что Самара достаточно активно развивается, строятся новые районы, перед властью и бизнесом стоит задача обеспечения транспортной доступности и улучшения обслуживания населения. Человек, который проживает в одном районе города, а работает в другом, не должен ощущать неудобств при передвижении по городу", — подчеркнул Олег Фурсов.

Глава города поручил первому заместителю главы города Владимиру Василенко предусмотреть в бюджете 2018 года расходы на обновление системы освещения, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство территорий, расположенных вблизи станций "Пятилетка", "Ягодная" и "Красный кряжок".

Также глава Самары поручил департаменту градостроительства подготовить поправки в правила землепользования и застройки для изменения статуса земельного участка, на котором планируется построить транспортно-пересадочный узел в Крутых Ключах.

Кроме того, обсудили и возможность переноса станции "Ягодная" ближе к ул. Мира. По мнению Владимира Кошелева, такой шаг в разы увеличит пассажиропоток и сделает станцию более удобной для жителей микрорайона. Олег Фурсов дал поручение главе администрации Красноглинского района Олегу Комарову изучить мнение жителей микрорайона по данному вопросу.