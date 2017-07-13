Обвиняемому в попытке рейдерского захвата ТоАЗа Евгению Седыкину запросили условный срок

В Красноглинском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении миноритарного акционера "ТольяттиАзота" Евгения Седыкина.
Напомним, его обвиняют в покушении на мошенничество, подделке документов и фальсификации данных единого государственного реестра юридических лиц.
По версии следствия, в 2015 г. на "ТольяттиАзоте" прошло внеочередное собрание акционеров, по результатам которого было принято решение о смене директора, членов Совета директоров ТоАЗ, а также о выплате 10% от размера чистой прибыли предприятия самому Седыкину и Сергею Челышеву.
Это собрание и принятые на нем решения позже судом были признаны незаконными, а сам Евгений Седыкин вскоре стал фигурантом уголовного дела.
Свою вину мужчина не признает. Однако гособвинение посчитало, что доказательств против него вполне достаточно. В ходе прений прокуратура запросила Седыкину, с учетом его преклонного возраста и инвалидности четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком еще на четыре года.
Сторона защиты просила его оправдать.
В пятницу, 14 июля, Евгений Седыкин выступит с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.