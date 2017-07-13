РСХБ увеличил кредитование реального сектора экономики на 37%

По итогам I полугодия 2017 года Россельхозбанк направил предприятиям АПК, промышленности, торговли и других отраслей порядка 848 млрд рублей, что на 37% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом заявил Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев в ходе XXVI Международного финансового конгресса, организаторами которого выступают Центральный банк Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.
"Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям реального сектора, планомерно увеличивая объемы кредитования как агропромышленного комплекса, так и других приоритетных отраслей экономики. По этому направлению Банк демонстрирует темпы гораздо выше среднерыночных", — отметил Дмитрий Патрушев.
В рамках основной темы конгресса "Финансы для развития" руководители органов государственной власти, представители банков и нефинансовых организаций, российские и зарубежные эксперты обсуждают широкий круг вопросов, посвященных обеспечению экономического роста, банковскому регулированию, развитию финансовых рынков.
"Деятельность Банка России, направленная на обеспечение устойчивости системы перед различными рисками и стабилизацию ситуации на финансовых рынках и в экономике, позволяет создавать необходимые условия для обеспечения поступательного экономического развития страны, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.