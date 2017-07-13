Где в Самаре получить наличные без подтверждения дохода?

Все чаще банки отказывают потенциальным платежеспособным клиентам в получении кредитных средств, ссылаясь на просроченные выплаты по займам, или низкий официальный заработок. Но это совсем не значит, что решения нет. Хорошей альтернативой кредиту уже давно является лизинг — инструмент, позволяющий при минимальном пакете документов и без подтверждения доходов получить желаемую сумму. Более подробно о продукте рассказали в ГК "ГРИН ФИНАНС".

Если срочно нужны финансы, можно просто заключить договор возвратного лизинга. Все просто: называете специалисту необходимую вам сумму и предоставляете имущество в качестве залога. На рассмотрение заявки потребуется не больше одного дня. Получив наличные, клиент заключает с лизинговой компанией договор финансовой аренды и продолжает пользоваться своим имуществом, выплачивая ежемесячные фиксированные платежи. Удобный механизм, который очень востребован в бизнесе (юрлица), сейчас становится все популярней среди населения. При этом зачастую процентные ставки значительно ниже, чем по банковским потребительским кредитам. И клиенту не нужно собирать огромное количество справок и долго ждать решения.

С помощью лизинга можно не только получить наличные, но и приобрести квартиру, машину или построить дом. Договор классического лизинга предполагает, что компания покупает клиенту, например, понравившуюся ему машину и составляет удобный график равномерных ежемесячных платежей. Как только клиент выплачивает стоимость авто, он становится его полноправным собственником. При этом лизингодатель сам оплачивает страховку и налоги, а платежи не включают дополнительных комиссий. Что касается процентных ставок, то тут все индивидуально — но в среднем она будет на уровне 1,5-2% в месяц.