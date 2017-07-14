Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Байконура с космическим аппаратом "Канопус" и группой спутников

В пятницу, 14 июля, в 09:36 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и группой малых спутников из 72 аппаратов по федеральным контрактам и по контрактам Главкосмоса, сообщает Роскосмос.

В соответствии с программой полета через 8 минут 48 секунд полета головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и разгонный блок "Фрегат" приступил к формированию первой переходной орбиты для вывода КА "Канопус-В-ИК" на целевую орбиту.



Разгонный блок "Фрегат" (разработан в НПО Лавочкина) располагает уникальной двигательной установкой, и ему предстоит выполнить сложную программу вывода КА "Канопус-В-ИК" и 72-х малых космических аппаратов на три различные орбиты. Отделение космических аппаратов на первой целевой орбите ("Канопус-В-ИК") планируется в 10:38 мск. На втором этапе с 12:01 до 12:26 мск запланировано отделение 24-х малых аппаратов. На следующем этапе с 17:18 до 17:41 мск предполагается вывести 48 космических аппаратов на третьей целевой орбите. Программа работы РБ "Фрегат" будет завершена его сведением с орбиты путем затопления в акватории Индийского океана ориентировочно в 18:18 мск.

Целевое использование космического комплекса "Канопус-В" осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами Роскосмоса (Научный центр оперативного мониторинга Земли) и Росгидромета (ФГБУ "НИЦ "Планета"). Информация, получаемая со спутника, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.

"Канопус-В-ИК" является вторым аппаратом в космическом комплексе "Канопус-В". Космический аппарат оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций "Канопус-В-ИК" предназначен для решения оперативных задач: