Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Байконура с космическим аппаратом "Канопус" и группой спутников

В пятницу, 14 июля, в 09:36 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и группой малых спутников из 72 аппаратов по федеральным контрактам и по контрактам Главкосмоса, сообщает Роскосмос.
В соответствии с программой полета через 8 минут 48 секунд полета головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и разгонный блок "Фрегат" приступил к формированию первой переходной орбиты для вывода КА "Канопус-В-ИК" на целевую орбиту.
Разгонный блок "Фрегат" (разработан в НПО Лавочкина) располагает уникальной двигательной установкой, и ему предстоит выполнить сложную программу вывода КА "Канопус-В-ИК" и 72-х малых космических аппаратов на три различные орбиты. Отделение космических аппаратов на первой целевой орбите ("Канопус-В-ИК") планируется в 10:38 мск. На втором этапе с 12:01 до 12:26 мск запланировано отделение 24-х малых аппаратов. На следующем этапе с 17:18 до 17:41 мск предполагается вывести 48 космических аппаратов на третьей целевой орбите. Программа работы РБ "Фрегат" будет завершена его сведением с орбиты путем затопления в акватории Индийского океана ориентировочно в 18:18 мск.
Целевое использование космического комплекса "Канопус-В" осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами Роскосмоса (Научный центр оперативного мониторинга Земли) и Росгидромета (ФГБУ "НИЦ "Планета"). Информация, получаемая со спутника, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.
"Канопус-В-ИК" является вторым аппаратом в космическом комплексе "Канопус-В". Космический аппарат оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций "Канопус-В-ИК" предназначен для решения оперативных задач:
- мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений;
- обнаружения очагов лесных пожаров площадью 25 кв. м, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду;
- мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов;
- землепользования;
- наблюдения заданных районов земной поверхности;
картографирования;
- обновления топографических карт.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...