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Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Байконура с космическим аппаратом "Канопус" и группой спутников

БАЙКОНУР. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 июля, в 09:36 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и группой малых спутников из 72 аппаратов по федеральным контрактам и по контрактам Главкосмоса, сообщает Роскосмос.

В соответствии с программой полета через 8 минут 48 секунд полета головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и разгонный блок "Фрегат" приступил к формированию первой переходной орбиты для вывода КА "Канопус-В-ИК" на целевую орбиту.

Разгонный блок "Фрегат" (разработан в НПО Лавочкина) располагает уникальной двигательной установкой, и ему предстоит выполнить сложную программу вывода КА "Канопус-В-ИК" и 72-х малых космических аппаратов на три различные орбиты. Отделение космических аппаратов на первой целевой орбите ("Канопус-В-ИК") планируется в 10:38 мск. На втором этапе с 12:01 до 12:26 мск запланировано отделение 24-х малых аппаратов. На следующем этапе с 17:18 до 17:41 мск предполагается вывести 48 космических аппаратов на третьей целевой орбите. Программа работы РБ "Фрегат" будет завершена его сведением с орбиты путем затопления в акватории Индийского океана ориентировочно в 18:18 мск.

Целевое использование космического комплекса "Канопус-В" осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами Роскосмоса (Научный центр оперативного мониторинга Земли) и Росгидромета (ФГБУ "НИЦ "Планета"). Информация, получаемая со спутника, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.

"Канопус-В-ИК" является вторым аппаратом в космическом комплексе "Канопус-В". Космический аппарат оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций "Канопус-В-ИК" предназначен для решения оперативных задач:

  • мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений;
  • обнаружения очагов лесных пожаров площадью 25 кв. м, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду;
  • мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов;
  • землепользования;
  • наблюдения заданных районов земной поверхности;
    картографирования;
  • обновления топографических карт.

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