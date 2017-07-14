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Логистика Транспорт и связь

Самарский филиал ПГК увеличил объем погрузки нефтепродуктов в первом полугодии 2017 года

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В I полугодии 2017 года Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 2,5 млн тонн нефтепродуктов в цистернах, на 45% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 44% и составил 3,4 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок в цистернах по Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 9% до 13%.

Фото: Фото предоставлено Первой Грузовой Компанией

"На рост показателей повлияли конкурентоспособные условия предоставления подвижного состава и адресная работа с грузоотправителями по снижению простоев. Например, мы оказываем содействие в выделении локомотивов как для отправления вагонов со станции, так и для своевременного обслуживания подъездных путей, помогаем в согласовании заявок, предлагаем комплексные услуги и там, где это экономически целесообразно — использование вагонов под сдвоенные операции", — отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили бензин и дизельное топливо, мазут и битум. В частности, объем перевозок бензина и дизельного топлива за 6 месяцев 2017 года вырос на 65% по отношению к аналогичному уровню прошлого года и составил 1,7 млн тонн. Погрузка мазута и битума увеличилась на 32%, до 374 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций КбшЖД в адрес грузополучателей внутри страны, а также на экспорт через порты Черного и Балтийского морей.

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vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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