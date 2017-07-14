Филиал Промсвязьбанка на Кипре представил новые функции мобильного банка для розничных клиентов

Розничным клиентам Филиала Промсвязьбанка на Кипре стали доступны персональные предложения непосредственно в "Моем банке". Также у них появилась возможность в режиме онлайн следить за историей операций не только по периоду, но и по суммам или типам трат. В мобильном банке также доступны дополнительные опции: открытие накопительного счета, постановка целей, например, на отпуск.
Напомним, Кипрский филиал Промсвязьбанка был открыт в 2002 году. Сегодня филиал "Промсвязьбанк — Кипр" — это полнофункциональное лицензированное европейское банковское учреждение, которое предлагает широкий спектр банковских услуг для юридических и физических лиц: расчетное обслуживание, размещение средств на депозиты, кредитование и торговое финансирование, конверсионные операции, услуги escrow-счетов, гарантии и аккредитивы.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей по состоянию на 01.04.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный) и рейтинг российского агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA, прогноз "Стабильный". В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru