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Суды Происшествия

Создателей финансовой пирамиды "Девлани" отправили в колонию

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО "Девлани".

Создателей финансовой пирамиды "Девлани" отправили в колонию Создателей финансовой пирамиды "Девлани" отправили в колонию
Фото: Алексей Талипов

Напомним, по версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В 2008 г. он выступил учредителем ООО "Девлани", помогали ему Перфильев и Гордеев. С 2009 по 2012 г. они предлагали жителям России услуги по игре на валютной бирже "Форекс", зная, что дело это рискованное и что российское законодательство не регулирует деятельность международного валютного рынка.

Сначала они выполняли свои обещания и приносили клиентам неплохие доходы. Впоследствии оказалось, что контора действовала по принципу финансовой пирамиды: то есть за счет новых кладчиков проценты выплачивались "старым".

Однако в конце концов ООО "Девлани" прекратило работу, а люди потеряли деньги. Потершими по делу признаны более 900 человек из разных регионов России. По версии следствия, им причинен ущерб свыше 134 млн рублей.

Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и Павлу Гордееву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в сентябре 2015 г. дело передали в суд, где его рассматривали на протяжении почти двух лет. Все это время подсудимые были на свободе, чем и воспользовался Денисов: поняв, что дело принимает неблагоприятный оборот, в марте 2017 г. он сбежал. Сейчас мужчина объявлен в розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Перфильев и Гордеев в июле 2017 г. выслушали приговор.

Как сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина, суд переквалифицировал часть обвинений. Так, Перфильева признали виновным по ч. 2 ст. 172.2 "Организация деятельности по привлечению денег в особо крупном размере" и ч. 3 ст. 174.1 "Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате совершения преступления", за что его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Гордеева осудили по тем же статьям (172.2 и 174.1) и по ч. 4 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат" (кроме "работы" в "Девлани" он успел зарегистрироваться как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и получить в 2012 г. 8 млн руб. в качестве гранта на развитие животноводства, эти деньги также были присвоены). Решением суда Павел Гордеев приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Велика вероятность, что осужденные этот приговор будут обжаловать в Самарском областном суде.

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Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?

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Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

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