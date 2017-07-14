На ремонт и капремонт федеральных дорог в области в 2017 г. выделено более 2 млрд рублей

На ремонт и капремонт федеральных дорог в Самарской области в 2017 г. выделено более 2 млрд руб., сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

"В прошлом году на подъезде к Оренбургу были проведены большие ремонтные работы, — напомнил он. — В этом году наибольший упор сделан на А-300, где будет отремонтировано дорожное покрытие на участках общей протяженностью 67 км. В целом в 2017 году в Самарской области будет приведено в порядок более 200 км федеральных дорог — на ремонт и капремонт выделено более 2 млрд рублей".

Два участка будут отремонтированы капитально — на объектах устроят новое дорожное покрытие, укрепят обочины, обновят водопропускные трубы и барьерные ограждения, нанесут разметку. На подъезде к Ульяновску капитально отремонтируют 11 км дороги методом холодного ресайклинга. По данной технологии машина взрыхляет верхний слой, перерабатывает его, добавляя связующие компоненты, и регенерирует основание дорожного полотна, поверх которого кладется два слоя нового асфальта.

На трехкилометровом участке М-5 в Камышлинском районе в рамках капремонта будет полностью снят старый асфальт, усилено щебеночное основание дороги и уложено три слоя нового асфальтобетона. Как известно, М-5 была построена в послевоенные годы. В ее основание укладывался известняковый щебень из Сокского карьера, который не выдерживает нынешних нагрузок.

Как пояснил Логунов, сегодня при капремонте М-5 идет замена этого щебня на гранитный, а щебень из Сокского карьера используется только для укрепления обочин.

В этом году на М-5 восстанавливают изношенные покрытия на большом количестве участков — 25 км около Жигулевска, 9 км в районе села Первомайск в Похвистневском районе, 5 км возле поселка Антоновка в Сергиевском районе, 8 км у деревни Старый Шунгут в Исаклинском районе, 7 км у села Старое Усманово и 2 км у села Русский Байтуган в Камышлинском районе и еще 7 км возле райцентра.

В Красноярском районе по новой тонкослойной технологии отремонтируют порядка 30 км на магистральном участке М-5, соединяющем аэропорт с Самарой.

"Там будет уложено 3 см плотной битумно-минеральной смеси, которая зарекомендовала себя наилучшим образом, — рассказал начальник "Поволжуправтодора. — Поток гостей, которые приедут на матчи ЧМ-2018, будет двигаться к стадиону по магистральной трассе с новейшим покрытием".