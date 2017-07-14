Следствие опросило пропавшую в Большой Глушице девушку

В четверг, 13 июля, следователь Большеглушицкого межрайонного следственного отдела СК РФ опросил пропавшую 23 июня из поля зрения родственников 31-летнюю жительницу с. Большая Глушица Екатерину Гатилову, сообщил корреспонденту Волга Ньюс представитель СУ СК РФ по Самарской области.
"Следователь опросил девушку, — сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. — Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось. Ушла из дома по собственной инициативе. Решение по материалу проверки еще не принято".
Также Елена Шкаева отметила, что сотрудники правоохранительных органов не могут принудительно возвращать совершеннолетних домой, так как все решения они принимают самостоятельно.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.