Следствие опросило пропавшую в Большой Глушице девушку

В четверг, 13 июля, следователь Большеглушицкого межрайонного следственного отдела СК РФ опросил пропавшую 23 июня из поля зрения родственников 31-летнюю жительницу с. Большая Глушица Екатерину Гатилову, сообщил корреспонденту Волга Ньюс представитель СУ СК РФ по Самарской области.

"Следователь опросил девушку, — сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. — Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось. Ушла из дома по собственной инициативе. Решение по материалу проверки еще не принято".

Также Елена Шкаева отметила, что сотрудники правоохранительных органов не могут принудительно возвращать совершеннолетних домой, так как все решения они принимают самостоятельно.