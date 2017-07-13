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Мать пропавшей Екатерины Уваровой опровергла информацию о том, что ее дочь найдена

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мать пропавшей 31-летней жительницы Большой Глушицы Екатерины Уваровой опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что ее дочь найдена. Повторное видеообращение женщины с просьбой о помощи в поисках разместила на своей странице в соцсети областная Служба спасения.

"В СМИ появилась дезинформация о том, что сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение моей дочери Гатиловой (Уваровой) Екатерины. Утром 12 июля я была в Следственном комитете, где мне сказали, что моя дочь до сих пор не найдена. Ведутся следственные мероприятия. Информация журналистов недостоверна. Официально представители Следственного комитета никаких заявлений не давали. Моя дочь до сих пор на связь не выходит. О ее судьбе ничего неизвестно", — заявила Татьяна Уварова.

Напомним, девушка, имеющая несовершеннолетнюю дочь, ушла из дома в конце июня и перестала выходить на связь. Позже ее матери пришло СМС со словами: "свою дочь вы больше не увидите".

Со ссылкой на правоохранителей СМИ писали о том, что пропавшая находится у своих знакомых, с ней все в порядке. Также сообщалось, что жительница области пропадала и раньше. Однако, как говорится в посте Службы спасения, мать Екатерины с данной информацией категорически несогласна.

"Моя дочь никогда не поступала подобным образом, никогда не пропадала из дома, — рассказывает Татьяна Уварова. — Я не знаю, почему полиция говорит, что ранее моя дочь пропадала из дома, возможно правоохранители перепутали информацию. Действительно, было два звонка на мой сотовый с незнакомого номера, говорила дочь. Но ее голос было трудно узнать, монотонный, странный голос. Такое чувство, что человек говорил по принуждению или под воздействием каких-то препаратов, наркотиков. Катя просила забрать заявление из полиции.Это невероятно, что она находится где-то в другом регионе, хорошо проводит время, когда ее здесь ждут и волнуются близкие".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Уваровой ее мать просит позвонить по телефону: 8 (927) 654-63-37.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Лебедева 14 июля 2017 13:50 Следствие опросило пропавшую в Большой Глушице девушку

Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.

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Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.

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Найден. погиб. Соболезную родным и близким.

Глюконат Кальция 18 апреля 2017 12:12 После застолья в самарском кафе у восьми человек появились признаки пищевого отравления

Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?

Павел Иванов 11 апреля 2017 14:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

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