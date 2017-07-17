Госпитализация мужчины после конфликта в кафе на Ульяновском спуске стала поводом для полицейской проверки

В воскресенье, 16 июля, в самарскую полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации в 4:51 42-летнего мужчины с различными травмами, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

"По словам мужчины, травмы он получил во время конфликта в кафе на Ульяновском спуске к Волге", — пояснили в областной полиции. Сейчас по факту госпитализации мужчины ведется проверка.