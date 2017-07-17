Что на самом деле случилось в ночь на воскресенье в "ЛодкаБаре"

В воскресенье вечером в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в баре BoatHouse ("ЛодкаБар"), расположенном на Ульяновском спуске в Самаре, охрана заведения избила известного самарского диджея Дениса Кривова (DJ Krivoulya).

"Я испытала этой ночью такие эмоции, которые не пожелаю ни одной любящей женщине, — пишет на своей страничке жена молодого человека Екатерина. — Когда твоего мужчину пинают ногами, а ты кидаешься и оттягиваешь за вещи любого на своем пути, лишь бы его не тронули, клянусь вам, — нет ничего страшнее".

По словам девушки, ее муж Денис в прошлом году вел этот бар как арт-директор. Но в определенный момент администрация заведения с ним попрощалась, не заплатив денег. И вот уже этим летом, в ночь с 15 на 16 июля, между Денисом и Иваном Марининым (архитектор бара) случился конфликт, который быстро погасили.

Опять же, по словам девушки, чтобы не обострять ситуацию, они с супругом постарались уйти. "Нас догнала охрана и, видимо, их друзья. Скрутили меня, Дениса и Антона (приятель молодых людей. — Прим. Волга Ньюс). Я видела, как Денису заломали руки, уронили на асфальт и начали избивать, а он закрывал лицо руками, как мог. Я пыталась ухватиться хоть за что-то, цепляться за обидчиков и громко громко кричала. Вероятно, это и спасло, на помощь прибежали наши знакомые и оттащили охрану от моего мужа".

Между тем, сегодня утром на официальной страничке "ЛодкаБара" появилось сообщение, опровергающее все, что написала ранее Екатерина Кривова.

"Команда #Лодкабар приносит извинения за сорванную вечеринку в прошедшую субботу, — говорится в письме. — Мероприятие было прекращено в связи с неадекватным поведением одного из артистов, находящегося в нетрезвом состоянии и устроившим драку с администрацией бара во время выступления. Служба безопасности среагировала оперативно и вынуждена была вывести его из заведения в целях защиты гостей и персонала бара. Артист отказывался спокойно покидать площадку, продолжая нецензурно оскорблять и наносить удары, чем окончательно испортил имидж мероприятия и настроение наших гостей. Все материалы по этому делу зафиксированы соответствующим образом, решение по данному инциденту будет принято полицией".

В связи с данной ситуацией администрация "ЛодкаБара" обратилась к владельцам и руководителям развлекательных заведений Самары с просьбой принять во внимание факт непрофессиональное исполнения своей работы Денисом Кривовым и отказаться от дальнейшего сотрудничества с ним.