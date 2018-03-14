16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Интеллектуалы СМИ померились силами в "Макдоналдс" "МакХэппи День" открыл двери добру В самарском "Макдоналдс" провели мастер-класс по приготовлению Биг Мака Обновленный ресторанный комплекс "Макхолл" рядом с "Метелицей-С" откроется 25 августа Что на самом деле случилось в ночь на воскресенье в "ЛодкаБаре"

Рестораны Светская хроника

Самара станет участницей международного гастрономического проекта "Вкус Франции"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 153
Версия для печати

В трех ресторанах Самары 21 марта пройдет фестиваль "Вкус Франции/Good France", сообщила пресс-служба "Альянс Франсез-Самара".

В этот день гостям ресторанов будет предложен французский ужин, приготовленный в традициях гастрономии Франции. В 2018 г. фестиваль пройдет в 150 странах, участие примут более 3 тыс. шеф-поваров. Cамара приобщится к этому событию впервые.

Проект "Вкус Франции/Good France", созданный при поддержке Министерства Европы и иностранных дел, а также шеф-повара Алена Дюкасса, предлагает уникальную возможность насладиться французской кухней в ее лучших традициях. Впервые фестиваль прошел в 2015 г., когда ЮНЕСКО внесло французскую гастрономию в список объектов нематериального культурного наследия человечества.
В рамках акции посетителям ресторанов будет предложен полный французский ужин, включающий все его традиционные компоненты (напитки, закуски, основное блюдо, сыр, десерт).

В Самаре французский ужин будет предложен в ресторане Ibis Kitchen, во французской кафе-пекарне "Софи и Аннабель" и в баре-ресторане Не Brugge. 21 марта с 18:00 все желающие смогут отправиться в эти рестораны для того, чтобы еще лучше познакомиться с французской гастрономической традицией, признанной одной из богатейших во всем мире.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 17 июля 2017 13:49 Что на самом деле случилось в ночь на воскресенье в "ЛодкаБаре"

Олег, смотри снизу статьи в разделе "Читайте также"

Oleg Zalyalov 17 июля 2017 08:43 Что на самом деле случилось в ночь на воскресенье в "ЛодкаБаре"

Есть изложение одной стороны, есть изложение другой стороны. А на самом-то деле что случилось? Независимых свидетельств нет никаких.

Natasha Kotsko 06 июля 2014 15:34 В Самаре открылся первый сербский ресторан "Балкан Гриль"

Сегодня посетили сербский ресторан "Балкан гриль". Вкусно поели, вспомнили Сербию и Черногорию, отдохнули душой. Ресторан производит приятное впечатление- всё, как принято в Сербии! Люди гостеприимные, обстановка стильная, отличная кухня. Следует отметить, что сербы и черногорцы очень стройные люди. Если хотите полакомиться и не набрать лишних калорий, то вам в "Балкан гриль"

аноним анонимыч 24 июня 2014 07:51 Никита Джигурда дал концерт на открытии ресторана в Самаре

Не люблю эту обезьяну

Наталья Кравченко 30 апреля 2014 13:45 Экс-участник "Машины времени" Евгений Маргулис спел в Самаре для друзей

...

Фото на сайте

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

Очередной Ресторанный день получился одним из наиболее удачных

Очередной Ресторанный день получился одним из наиболее удачных

Евгений Маргулис презентовал в Самаре новую песню

Евгений Маргулис презентовал в Самаре новую песню

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1