Самара станет участницей международного гастрономического проекта "Вкус Франции"

В трех ресторанах Самары 21 марта пройдет фестиваль "Вкус Франции/Good France", сообщила пресс-служба "Альянс Франсез-Самара".

В этот день гостям ресторанов будет предложен французский ужин, приготовленный в традициях гастрономии Франции. В 2018 г. фестиваль пройдет в 150 странах, участие примут более 3 тыс. шеф-поваров. Cамара приобщится к этому событию впервые.

Проект "Вкус Франции/Good France", созданный при поддержке Министерства Европы и иностранных дел, а также шеф-повара Алена Дюкасса, предлагает уникальную возможность насладиться французской кухней в ее лучших традициях. Впервые фестиваль прошел в 2015 г., когда ЮНЕСКО внесло французскую гастрономию в список объектов нематериального культурного наследия человечества.

В рамках акции посетителям ресторанов будет предложен полный французский ужин, включающий все его традиционные компоненты (напитки, закуски, основное блюдо, сыр, десерт).

В Самаре французский ужин будет предложен в ресторане Ibis Kitchen, во французской кафе-пекарне "Софи и Аннабель" и в баре-ресторане Не Brugge. 21 марта с 18:00 все желающие смогут отправиться в эти рестораны для того, чтобы еще лучше познакомиться с французской гастрономической традицией, признанной одной из богатейших во всем мире.