В самарском "Макдоналдс" провели мастер-класс по приготовлению Биг Мака

Откуда берется мясо для бургеров, кто поставляет овощи, где выпекаются булочки? Кто и как контролирует качество продуктов? На все эти вопросы ответил в ходе мастер-класса по приготовлению Биг Мака менеджер контроля качества "Макдоналдс" в России Александр Меркулов.

"Уже сейчас 90% продуктов поставляется российскими поставщиками, и мы намерены увеличивать эти показатели", — рассказал Александр, приводя в пример Биг Мак. Булочка с кунжутом выпекается компанией "Ист Болт Рус", которая находится в Москве. А вот мука поставляется из Рязанской и Тамбовской областей. Булочка разрезается, замораживается и в таком виде развозится по ресторанам. Непосредственно перед подачей она размораживается и подогревается в контактном тостере.

"Котлеты нам поставляет такой известный поставщик как "Мираторг", а также московская компания "АРР РУССИЯ". Поставщиками говядины выступают Оренбургская и Брянская мясные компании, — пояснил Меркулов. — В фарше, кроме мяса, не используется никаких дополнительных ингредиентов. Свою форму котлеты сохраняют благодаря определенному сочетанию жира и белка, а также давлению в фасовочной машине". В ресторане, если посетитель заказал Биг Мак, сотрудник берет размороженную котлету и жарит ее в течение 40 секунд в контактном гриле (закрывающемся с двух сторон) без использования масла. Вся работа проводится в одноразовых перчатках, а при работе с сырым мясом используется дополнительная пара.

Ингредиенты для соуса "Макдоналдс" не скрывает — это растительное масло, горчица, уксус, маринованные огурцы и натуральные специи. Соус поставляется из Чувашской республики, с завода компании "Девелей". Салат "Айберг" выращиваются агрохолдингом "Белая Дача" на предприятии "Алабуга", расположенным в особой экономической зоне в Татарстане. "Единственное ограничение: этот салат может расти только на открытом грунте, поэтому российские поставщики могут поставлять нам продукцию лишь летом. Зимой мы используем товар из Турции, Туниса, Египта", — отмечает менеджер контроля качества.

Производство маринованных огурцов налажено в Ростовской области, в станице Багаевской. Здесь полный производственный цикл: от выращивания овощей определенного размера, до их приготовления по особой рецептуре. Плавленый сыр для бургеров поставляет компания "Хохланд", Московская область.

"Всего у нас более 160 поставщиков, работающих во многих городах страны. От поля до прилавка мы заботимся о качестве продукции. Сначала это делают наши партнеры, которые работают по очень строгим стандартам. Соблюдают и российские законы, и европейские требования. Перерабатывающие предприятия на каждом этапе проводят свои исследования. Затем наступает черед ресторана, где проводится очень жесткий входной контроль", — делится секретами приготовления качественной еды Александр Меркулов.

Каждый желающий в ходе мастер-класса мог самостоятельно приготовить бургер, соблюдая всю необходимую рецептуру. Отвечая на вопрос о влиянии "быстрой еды" на здоровье, менеджер отдела контроля качества напомнил, что при приготовлении того же Биг Мака используются самые обычные продукты, которые можно встретить в любом магазине. "Известные диетологи говорят, что можно есть все, но в меру. "Макдоналдс" может являться частью сбалансированной диеты. Ведь мы предлагаем и привычные россиянам завтраки, и овощные салаты, и рыбные блюда", — считает он.