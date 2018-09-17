Ведущие "Еда, я люблю тебя" попробовали в Самаре бефстроганов, уху и "Оливье"

В Самаре ведущие телеканала "Пятница!" Егор Калейников, Артем Королев и Диля Долинская узнали интересные рецепты бефстроганова, ухи и "Оливье".

В эко-парке "Дубрава" Артем Королев дегустирует уху, к которой подают три соуса. Он высоко оценил блюдо, приготовленное в "Дубраве", и дал высшую оценку: "Программа "Еда, я люблю тебя" рекомендует!".

Далее Королев отправился в Red Rak на ул. Куйбышева, пробовать сливочную уху. "Просто идеально! Непримечательный снаружи и внутри, этот ресторан предложил нам самую вкусную уху, которую я когда-либо пробовал в своей жизни. Поэтому ресторан Red Rak точно достоин вашего визита", — подводит итог дегустации ведущий.

Затем Артем посещает "Старую квартиру" на ул. Самарской. Отведав ухи с водкой, Королев отметил, что люди боятся добавлять специи: "Вкус легкий, насыщенный бульон, но я думаю, я забуду этот вкус, как только выйду отсюда. Специально за ней я бы сюда не пришел, но совершенно точно я пришел сюда из-за этого антуража".

В ресторане "Сказка" в п. Управленческий Артем Королев пробует уху по-Суворовски: неклассический рецепт с добавлением картошки и грибов. К рыбному супу подаются расстегаи с лососем. Ведущий остался доволен.

Ресторан "Чешская утка" предлагает старочешскую уху с пассерованными овощами, лососем, белым вином, сливками и соусом песто. "Как это можно называть ухой? Это просто крем-суп сливочный с лососем. Вино дает приятное легкое послевкусие. Безумно вкусно!", — говорит Артем.

Второй ведущий, Егор Калейников, дегустирует первый бефстроганов в ресторане отеля Lotte. Здесь подают мясо с гарниром из картофеля и соусом. "Мясо просто расползается. А сметаны достаточное количество: немного и немало. Я считаю, что этим мясом можно угостить французов, которые приедут погостить в Самару", — резюмирует ведущий.

Следующий бефстроганов Калейников пробует в ресторане "Пряный барашек". Мясо подается в ресторане с кусочками свежих томатов и картофелем во фритюре. "Здесь мясо пожестче и мне это нравится", — говорит ведущий.

В "Чиполучо" на ул. Молодогвардейской Егор пробует бефстроганов из печени в сливках с гарниром из картофельного пюре. Ведущий не смог дать объективную оценку, так как не любит печень. Егор прибег к помощи гостьи ресторана, которая отметила блюдо как вкусное и приготовленное хорошо.

В семейном заведении "Конфитюр" Егор Калейников пробует самую домашнюю версию бефстроганова — из курицы, которое ему подали с рисом. Ведущий остался доволен блюдом.

Заключительный бефстроганов — по-кубински — Калейников будет дегустировать в мясном ресторане "Крошка Молли". Мясо, обжаренное с овощами, подается с перцем чили. "Ой какое мягкое и вкусное! Это полноценное блюдо, которое не будут подавать с картофелем и рисом. Оно отличается от всех, которые я в Самаре дегустирую", — отметил ведущий.

Диля Долинская, в поисках лучшего старинного рецепта "Оливье", отправилась в ресторан "Скрябин". Ведущей подали традиционный салат с черной икрой и раковыми шейками. "Наверное, многие меня не поймут, но мне не нравится", — сказала Долинская, попробовав блюдо и сравнив его с "домашним" вариантом салата с майонезом и зеленым горошком.

В кафе "Отдых" на набережной Долинская пробует "облегченный" вариант салата "Оливье": мясо заменили лососем, соленые огурцы — на свежие, майонез — авторским соусом. "Это реально очень вкусно!", — отмечает Диля.

В столовую "Два перца" девушка отправляется, чтобы попробовать "советский "Оливье" — салат "Столичный": с вареной колбасой. "Салат выглядит ничуть не хуже, чем в ресторане", — отмечает ведущая. "Это действительно вкусно!", — уже после дегустации резюмирует Диля.

В "Трех оленях" Долинская пробует "родственника" "Оливье" — окрошку из ветчины домашнего северного оленя. "Здесь очень специфичный вкус, напоминает говядину, но… ", — не смогла оценить блюдо ведущая именно как окрошку, но дала высокую оценку, как самостоятельному блюду, которое она никогда не пробовала.

Полную версию передачи "Еда, я люблю тебя. Самара" можно посмотреть на сайте телеканала "Пятница!".