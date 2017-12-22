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Рестораны Светская хроника

Интеллектуалы СМИ померились силами в "Макдоналдс"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 декабря в здании первого в городе ресторана "Макдоналдс" прошла интеллектуальная игра между командами самарских СМИ.

Битва умов была призвана прорекламировать проходящую в сети быстрого обслуживания акцию "Монополия", в рамках которой любой человек может получить не только множество "быстрых" гарантированных призов, но и несколько специальных, собирая стикеры, наклеенные на упаковку целого ряда блюд из меню "Макдоналдс".

В интеллектуальной битве звучали не только вопросы, касающиеся компании и производства продукции, но и задания на сообразительность и общую эрудицию. В конце мероприятия победителей наградили интересными и полезными призами, при этом даже команды с меньшим количеством баллов не ушли обиженными: участников накормили и всем им выдали памятные сертификаты за участие.

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