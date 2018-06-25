Владелец бара "Турбаза Ветерок": "Хиты продаж - пельмени и "Жигулевское"

Самарский бар "Турбаза Ветерок" в одночасье стал культовым местом для местных любителей тусовок и приезжих футбольных фанатов. Фото и видео с веселых вечеринок активно обсуждаются в соцсетях и СМИ.
Как удалось нащупать целевую аудиторию, каковы коронные блюда и напитки, наконец почему "турбаза" и почему "Ветерок" - расспросили в формате видеоинтервью владельца бара Дениса Кривова.
Последние комментарии
Олег, смотри снизу статьи в разделе "Читайте также"
Есть изложение одной стороны, есть изложение другой стороны. А на самом-то деле что случилось? Независимых свидетельств нет никаких.
Сегодня посетили сербский ресторан "Балкан гриль". Вкусно поели, вспомнили Сербию и Черногорию, отдохнули душой. Ресторан производит приятное впечатление- всё, как принято в Сербии! Люди гостеприимные, обстановка стильная, отличная кухня. Следует отметить, что сербы и черногорцы очень стройные люди. Если хотите полакомиться и не набрать лишних калорий, то вам в "Балкан гриль"
Не люблю эту обезьяну
...