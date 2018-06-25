Владелец бара "Турбаза Ветерок": "Хиты продаж - пельмени и "Жигулевское"

Самарский бар "Турбаза Ветерок" в одночасье стал культовым местом для местных любителей тусовок и приезжих футбольных фанатов. Фото и видео с веселых вечеринок активно обсуждаются в соцсетях и СМИ.

Как удалось нащупать целевую аудиторию, каковы коронные блюда и напитки, наконец почему "турбаза" и почему "Ветерок" - расспросили в формате видеоинтервью владельца бара Дениса Кривова.