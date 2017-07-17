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В летнем лагере на полуострове Копылово ребенок, перелезая через забор, напоролся на железный штырь

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 июля, оперативному дежурному поступило сообщение из летнего спортивного лагеря "Плес" (полуостров Копылово) о том, что 11-летний ребенок, перелезая через двухметровый забор, напоролся на железный штырь. Об этом сообщил на своей странице в facebook директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

По его словам, прибывшим на место происшествия спасателям пришлось разрезать прутья забора, в верхней части которого были приварены 20-сантиметровые декоративные пики. Одна из них полностью вошла в бедро ребенка параллельно кости.

"По счастливой случайности артерия и кость не были повреждены и мальчик не погиб от потери крови. После того, как мальчику сделали обезболивающий укол, спасатели смогли перерезать стальной прут. Вынимать из раны фрагмент решетки было крайне опасно. Врачи приняли решение, что удалять посторонний предмет будут уже в больнице", — рассказывает Андрей Дербенев.

Также известно, что ребенку уже успешно провели операцию.

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