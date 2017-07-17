В летнем лагере на полуострове Копылово ребенок, перелезая через забор, напоролся на железный штырь

В воскресенье, 16 июля, оперативному дежурному поступило сообщение из летнего спортивного лагеря "Плес" (полуостров Копылово) о том, что 11-летний ребенок, перелезая через двухметровый забор, напоролся на железный штырь. Об этом сообщил на своей странице в facebook директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
По его словам, прибывшим на место происшествия спасателям пришлось разрезать прутья забора, в верхней части которого были приварены 20-сантиметровые декоративные пики. Одна из них полностью вошла в бедро ребенка параллельно кости.
"По счастливой случайности артерия и кость не были повреждены и мальчик не погиб от потери крови. После того, как мальчику сделали обезболивающий укол, спасатели смогли перерезать стальной прут. Вынимать из раны фрагмент решетки было крайне опасно. Врачи приняли решение, что удалять посторонний предмет будут уже в больнице", — рассказывает Андрей Дербенев.
Также известно, что ребенку уже успешно провели операцию.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.