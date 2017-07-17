Самарские спортсмены - победители первенства Европы по универсальному бою

В городе Петрич (Болгария) с 5 по 10 июля проходило первенство Европы по универсальному бою среди юношей и девушек 16-17 лет. По его итогам медали соревнований получили спортсмены Самарской области.

В дисциплине "лайт" Алина Косоурова (весовая категории до 52 кг), Никита Семенов (до 75 кг), Александр Лисогор (до 60 кг) завоевали золотые награды, Анастасия Сосновская (до 62 кг) выиграла "серебро".

В дисциплине "классика" Анастасия Сосновская (до 62 кг), Алина Косоурова (до 52 кг), Никита Семенов (до 75 кг), Андрей Григорьев (до 55 кг), Алексей Демин (до 70 кг) заняли первое место, сообщает министерство спорта Самарской области.