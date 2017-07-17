В Самарской области обсудили, как готовить специалистов для оборонно-промышленного комплекса

В понедельник, 17 июля, состоялось заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области под председательством вице-губернатора Дмитрия Овчинникова. Особое внимание собравшиеся уделили вопросу подготовки профессионалов для предприятий ОПК.

Выступающие отмечали, что вузы и предприятия региона давно сотрудничают друг с другом в этом вопросе, но при трудоустройстве молодых специалистов остается ряд проблем. О работе по обеспечению инженерными кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса рассказал замминистра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков. По его словам, специалистов для ОПК готовят в основном в двух вузах: Самарском национальном исследовательском университете (СНИУ) и Самарском техническом университете. "Требуются специалисты по конструкторско-технологическому обеспечению производств, двигателям летательных аппаратов, информатике и вычислительной технике, электронике и другие", — сказал Олег Волков.

Для студентов существует ряд региональных стипендий, премий и грантов, а система взаимодействия предприятий ОПК с этими вузами заключается в следующем: созданы базовые кафедры на "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", ПАО "Салют", организована практика для студентов, стажировка преподавателей и целевой набор в университеты по заказам предприятий. Именно его организации собравшиеся уделили особое внимание.

Отмечалось, что пришедшие в высшие учебные заведения по целевому набору часто не обладают необходимым уровнем знаний для обучения в университетах и, даже получив диплом, иногда оказываются ненужными предприятию, которое их направило. Исходя из этого, были высказаны пожелания пересмотреть эту систему. Например, предложено заключать договоры не с выпускниками школ, а со студентами третьих курсов или специалистами, уже получившими диплом бакалавра. По мнению членов совета, предприятиям также необходимо организовывать адресные программы обучения для целевиков и подключать к их перспективным проектам, которые будут реализовываться в ближайшее время.

Дмитрий Овчинников отметил: нужно продумать дополнительные варианты объединения усилий университетов и предприятий для того, чтобы выпускники, пришедшие на предприятия, были более конкурентоспособны. "В нашей области развивается творческая и инженерная мысль, здесь находятся базовые для страны предприятия ОПК, — сказал вице-губернатор. — У нас тысячи школьников включены в научную работу вместе с вузовскими преподавателями, созданы школьно-студенческие научные группы, ребята мотивированы поступить в конкретный вуз и знают, чем будут заниматься в учебном заведении. А предприятия должны сами предложить для исследования набор волнующих их тем. К их разработке могут подключиться и молодые специалисты".

О подготовке молодых специалистов рассказали представители вузов: декан инженерно-технологического факультета СамГТУ Андрей Керов и проректор по учебной работе СНИУ Андрей Гаврилов. В частности, последний проинформировал собравшихся, что в Самарском национальном исследовательском университете целевая подготовка специалистов ведется для 17 промышленных предприятий и в настоящее время в вузе проходят обучение 245 человек по договорам с промышленными предприятиями и организациями ОПК.

"Практико-ориентированный характер образовательных программ обеспечивается проектными и практическими работами, в том числе в рамках производственных практик", — пояснил проректор.

Затем члены советы обсудили систему внедрения и развития национальной системы квалификаций на региональном уровне. С докладом выступил и. о. министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Осетров. По его словам, ожидается расширение сети действующих на территории региона центров оценки квалификации (ЦОКов).

"В этом году в дополнение к действующим ЦОКам в области строительства, сварки и ЖКХ будут открыты аналогичные центры в областях ракетостроения и гостеприимства, а также многопрофильный ЦОК по административно-экономическим квалификациям. На 2018 год запланировано открытие многопрофильного центра оценки по техническим квалификациям", - заявил Осетров.