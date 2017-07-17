16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Технические специальности пользуются популярностью Что теряет работник, получая "серую" зарплату Сколько самарские предприятия готовы платить молодым специалистам Как самарскому студенту заработать деньги, записавшись в стройотряд Рынок труда Самарской области продолжает демонстрировать положительную динамику

Занятость Экономическая политика

В Самарской области обсудили, как готовить специалистов для оборонно-промышленного комплекса

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 123
Версия для печати

В понедельник, 17 июля, состоялось заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области под председательством вице-губернатора Дмитрия Овчинникова. Особое внимание собравшиеся уделили вопросу подготовки профессионалов для предприятий ОПК.

В Самарской области обсудили, как готовить специалистов для оборонно-промышленного комплекса В Самарской области обсудили, как готовить специалистов для оборонно-промышленного комплекса
Фото: Андрей Савельев

Выступающие отмечали, что вузы и предприятия региона давно сотрудничают друг с другом в этом вопросе, но при трудоустройстве молодых специалистов остается ряд проблем. О работе по обеспечению инженерными кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса рассказал замминистра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков. По его словам, специалистов для ОПК готовят в основном в двух вузах: Самарском национальном исследовательском университете (СНИУ) и Самарском техническом университете. "Требуются специалисты по конструкторско-технологическому обеспечению производств, двигателям летательных аппаратов, информатике и вычислительной технике, электронике и другие", — сказал Олег Волков.

Для студентов существует ряд региональных стипендий, премий и грантов, а система взаимодействия предприятий ОПК с этими вузами заключается в следующем: созданы базовые кафедры на "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", ПАО "Салют", организована  практика для студентов, стажировка преподавателей и целевой набор в университеты по заказам предприятий. Именно его организации собравшиеся уделили особое внимание.

Отмечалось, что пришедшие в высшие учебные заведения по целевому набору часто не обладают необходимым уровнем знаний для обучения в университетах и, даже получив диплом, иногда оказываются ненужными предприятию, которое их направило. Исходя из этого, были высказаны пожелания пересмотреть эту систему. Например, предложено заключать договоры не с выпускниками школ, а со студентами третьих курсов или специалистами, уже получившими диплом бакалавра. По мнению членов совета, предприятиям также необходимо организовывать адресные программы обучения для целевиков и подключать к их перспективным проектам, которые будут реализовываться в ближайшее время.

Дмитрий Овчинников отметил: нужно продумать дополнительные варианты объединения усилий университетов и предприятий для того, чтобы выпускники, пришедшие на предприятия, были более конкурентоспособны. "В нашей области развивается творческая и инженерная мысль, здесь находятся базовые для страны предприятия ОПК, — сказал вице-губернатор. — У нас тысячи школьников включены в научную работу вместе с вузовскими преподавателями, созданы школьно-студенческие научные группы, ребята мотивированы поступить в конкретный  вуз и знают, чем будут заниматься в учебном заведении. А предприятия должны сами предложить для исследования набор волнующих их тем. К их разработке могут подключиться и молодые специалисты".

О подготовке молодых специалистов рассказали представители вузов: декан инженерно-технологического факультета СамГТУ Андрей Керов и проректор по учебной работе СНИУ Андрей Гаврилов. В частности, последний проинформировал собравшихся, что в Самарском национальном исследовательском университете целевая подготовка специалистов ведется для 17 промышленных предприятий и в настоящее время в вузе проходят обучение 245 человек по договорам с промышленными предприятиями и организациями ОПК.

"Практико-ориентированный характер образовательных программ обеспечивается проектными и практическими работами, в том числе в рамках производственных практик", — пояснил проректор.

Затем члены советы обсудили систему внедрения и развития национальной системы квалификаций на региональном уровне. С докладом выступил и. о. министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Осетров. По его словам, ожидается расширение сети действующих на территории региона центров оценки квалификации (ЦОКов).

"В этом году в дополнение к действующим ЦОКам в области строительства, сварки и ЖКХ будут открыты аналогичные центры в областях ракетостроения и гостеприимства, а также многопрофильный ЦОК по административно-экономическим квалификациям. На 2018 год запланировано открытие многопрофильного центра оценки по техническим квалификациям", - заявил Осетров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

Фото на сайте

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской областидщлл

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской областидщлл

В Самаре открылась всероссийская конференция по внедрению спецоценки условий труда

В Самаре открылась всероссийская конференция по внедрению спецоценки условий труда

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6