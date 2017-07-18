Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов

Бывший руководитель тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка 6991/0714 (ул. 70 лет Октября, 72а) Илья Садыков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным источников Волга Ньюс, речь может идти о 30-40 VIP-клиентах, со счетов которых пропало в общей сложности около 1 млрд рублей.

Один из пострадавших — тольяттинский бизнесмен Сергей Головин, бывший учредителем ряда компаний, в частности, торгующего автомобилями ООО "Русь-Авто". Его историю Волга Ньюс рассказал заместитель управляющего партнера адвокатского бюро Legal Lab Антон Бегеба, представляющий интересы Головина.

Как утверждает бизнесмен, в 2014 г. он открыл рублевые и валютные счета в Сбербанке на общую сумму 60 млн рублей. Будучи VIP-клиентом, он обслуживался лично Ильей Садыковым.

Во время очередного визита в банк весной этого года Сергей Головин узнал, что остатки по его счету составляют всего 200 тыс. руб., а Садыков "находится в бегах".

Поскольку на руках у клиента банка были документы с подписями и с печатями, он написал официальное требование о выдаче всех денежных средств со всех счетов.

Однако в Сбербанке на это ответили, что "факт передачи денежных средств в сумме, указанной в обращении, и факт внесения денежных средств в кассу банка не установлен". Причем ответ пришел за подписью простого специалиста управления по работе с обращениями клиентов.

В итоге бизнесмену, оставшемуся без средств к существованию, пришлось обращаться в полицию, где в мае было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Параллельно подан гражданский иск о взыскании со Сбербанка похищенных средств, а также неустоек и штрафов.

Схожие истории рассказывают и другие клиенты Садыкова. Все они объединены в одно уголовное дело, расследуемое ГСУ при ГУ МВД по Самарской области.

По данным источников, Садыков был арестован и ему уже предъявлено обвинение.

Выяснить точное число пострадавших и точную сумму ущерба порталу "Волга Ньюс" пока не удалось.

Ситуацию могли бы прояснить в Поволжском банке Сбербанка, но там ограничились сухим комментарием: "В настоящее время ведется расследование. Банк взаимодействует с правоохранительными органами. В интересах следствия детали не раскрываются".

В ГУ МВД по Самарской области также не стали отвечать на вопросы, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Напомним, это не первый в Самарской области случай, когда VIP-клиенты Сбербанка посчитали себя обманутыми. Ранее в подобной ситуации оказались доверившиеся теперь уже бывшему сотруднику кредитной организации Алексею Верещагину, подозреваемому, по данным СМИ, в хищении средств не менее 10 человек на общую сумму до 1,8 млрд рублей.

Верещагин до 2012 г. руководил самарским филиалом ИК "Тройка-Диалог" (сейчас — АО "Сбербанк КИБ"), затем перешел на должность руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ПАО "Сбербанк России".

Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов", которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа.

Верещагина задержали осенью 2015 г. в Оренбурге по заявлению бывшего первого вице-губернатора Оренбургской области Александра Зеленцова.

Сейчас один из эпизодов, выделенных в отдельное уголовное дело, рассматривается в Железнодорожном суде Самары.