Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов

Бывший руководитель тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка 6991/0714 (ул. 70 лет Октября, 72а) Илья Садыков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным источников Волга Ньюс, речь может идти о 30-40 VIP-клиентах, со счетов которых пропало в общей сложности около 1 млрд рублей.
Один из пострадавших — тольяттинский бизнесмен Сергей Головин, бывший учредителем ряда компаний, в частности, торгующего автомобилями ООО "Русь-Авто". Его историю Волга Ньюс рассказал заместитель управляющего партнера адвокатского бюро Legal Lab Антон Бегеба, представляющий интересы Головина.
Как утверждает бизнесмен, в 2014 г. он открыл рублевые и валютные счета в Сбербанке на общую сумму 60 млн рублей. Будучи VIP-клиентом, он обслуживался лично Ильей Садыковым.
Во время очередного визита в банк весной этого года Сергей Головин узнал, что остатки по его счету составляют всего 200 тыс. руб., а Садыков "находится в бегах".
Поскольку на руках у клиента банка были документы с подписями и с печатями, он написал официальное требование о выдаче всех денежных средств со всех счетов.
Однако в Сбербанке на это ответили, что "факт передачи денежных средств в сумме, указанной в обращении, и факт внесения денежных средств в кассу банка не установлен". Причем ответ пришел за подписью простого специалиста управления по работе с обращениями клиентов.
В итоге бизнесмену, оставшемуся без средств к существованию, пришлось обращаться в полицию, где в мае было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Параллельно подан гражданский иск о взыскании со Сбербанка похищенных средств, а также неустоек и штрафов.
Схожие истории рассказывают и другие клиенты Садыкова. Все они объединены в одно уголовное дело, расследуемое ГСУ при ГУ МВД по Самарской области.
По данным источников, Садыков был арестован и ему уже предъявлено обвинение.
Выяснить точное число пострадавших и точную сумму ущерба порталу "Волга Ньюс" пока не удалось.
Ситуацию могли бы прояснить в Поволжском банке Сбербанка, но там ограничились сухим комментарием: "В настоящее время ведется расследование. Банк взаимодействует с правоохранительными органами. В интересах следствия детали не раскрываются".
В ГУ МВД по Самарской области также не стали отвечать на вопросы, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Напомним, это не первый в Самарской области случай, когда VIP-клиенты Сбербанка посчитали себя обманутыми. Ранее в подобной ситуации оказались доверившиеся теперь уже бывшему сотруднику кредитной организации Алексею Верещагину, подозреваемому, по данным СМИ, в хищении средств не менее 10 человек на общую сумму до 1,8 млрд рублей.
Верещагин до 2012 г. руководил самарским филиалом ИК "Тройка-Диалог" (сейчас — АО "Сбербанк КИБ"), затем перешел на должность руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ПАО "Сбербанк России".
Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов", которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа.
Верещагина задержали осенью 2015 г. в Оренбурге по заявлению бывшего первого вице-губернатора Оренбургской области Александра Зеленцова.
Сейчас один из эпизодов, выделенных в отдельное уголовное дело, рассматривается в Железнодорожном суде Самары.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?