Четверо человек погибли при столкновении Nissan и Mitsubishi на самарской обводной дороге

Во вторник, 18 июля, около 11:05, на 27 км самарской обводной дороги в Волжском районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, водитель Nissan Terrano при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer.
В результате аварии погибли оба водителя, а также две пассажирки Nissan. Кроме того, травмы получил молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении Nissan. Данные погибших и пострадавшего уточняются.
Сотрудники органов внутренних дел продолжают работу на месте происшествия.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.