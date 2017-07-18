Четверо человек погибли при столкновении Nissan и Mitsubishi на самарской обводной дороге

Во вторник, 18 июля, около 11:05, на 27 км самарской обводной дороги в Волжском районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель Nissan Terrano при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer.

В результате аварии погибли оба водителя, а также две пассажирки Nissan. Кроме того, травмы получил молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении Nissan. Данные погибших и пострадавшего уточняются.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают работу на месте происшествия.