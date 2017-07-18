Стали известны личности четырех человек, погибших в ДТП на самарской обводной дороге

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на самарской обводной дороге. Также установлены личности погибших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, авария произошла 18 июля на 27 км дороги в Волжском районе. По предварительным данным, водитель Nissan Terrano, обгоняя ГАЗон Next под управлением 43-летнего водителя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer, а также с ГАЗоном по касательной.
В результате аварии погибли 44-летний водитель Nissan, 28-летний водитель Mitsubishi, и две пассажирки Nissan 59 и 77 лет. Также в больницу попал 17-летний молодой человек, находившийся в Nissan, его жизни ничего не угрожает.
Сейчас движение по автодороге нормализовывается. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.