Стали известны личности четырех человек, погибших в ДТП на самарской обводной дороге

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на самарской обводной дороге. Также установлены личности погибших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла 18 июля на 27 км дороги в Волжском районе. По предварительным данным, водитель Nissan Terrano, обгоняя ГАЗон Next под управлением 43-летнего водителя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer, а также с ГАЗоном по касательной.

В результате аварии погибли 44-летний водитель Nissan, 28-летний водитель Mitsubishi, и две пассажирки Nissan 59 и 77 лет. Также в больницу попал 17-летний молодой человек, находившийся в Nissan, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас движение по автодороге нормализовывается. По факту ДТП ведется проверка.