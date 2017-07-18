16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны личности четырех человек, погибших в ДТП на самарской обводной дороге Под Тольятти при столкновении грузовика и легковушки пострадали шесть человек Четверо человек погибли при столкновении Nissan и Mitsubishi на самарской обводной дороге Автомобилистка на Daewoo Matiz сбила на тротуаре двух пешеходов и въехала в цветочный павильон В Чувашии в результате ДТП погибли два жителя Самарской области, еще трое пострадали

ДТП Происшествия

Стали известны личности четырех человек, погибших в ДТП на самарской обводной дороге

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 356
Версия для печати

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на самарской обводной дороге. Также установлены личности погибших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла 18 июля на 27 км дороги в Волжском районе. По предварительным данным, водитель Nissan Terrano, обгоняя ГАЗон Next под управлением 43-летнего водителя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer, а также с ГАЗоном по касательной.

В результате аварии погибли 44-летний водитель Nissan, 28-летний водитель Mitsubishi, и две пассажирки Nissan 59 и 77 лет. Также в больницу попал 17-летний молодой человек, находившийся в Nissan, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас движение по автодороге нормализовывается. По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ахатова 03 июля 2017 16:53 Следователи нашли ряд нарушений у перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Татарстане

1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше

Роман Хохлов 31 мая 2017 11:39 На видео попала погоня ДПС за иномаркой, закончившаяся аварией

Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.

Леонид Горшков 31 мая 2017 05:58 На видео попала погоня ДПС за иномаркой, закончившаяся аварией

на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла

Genry Pirat 20 мая 2017 19:31 Ночью в Самаре погибли молодые водитель и пассажирка мотоцикла, столкнувшегося с эвакуатором

Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP

Ivan Pyrov 18 мая 2017 12:06 На выезде из Жигулевска большегруз со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6