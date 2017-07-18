В Безенчукском районе построят 1,3 км дороги "Самара – Волгоград" - Звезда" - Покровка

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который построит 1,3 км автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Звезда" — Покровка в Безенчукском районе, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания построит дорогу, переустроит сети, установит искусственные сооружения и наружное освещение, а также обустроит дорогу до 31 октября 2017 года. На это ей выделят 30,7 млн руб. из региональной казны.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 31 июля, а итоги подведут 4 августа.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?