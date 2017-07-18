В Безенчукском районе построят 1,3 км дороги "Самара – Волгоград" - Звезда" - Покровка

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который построит 1,3 км автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Звезда" — Покровка в Безенчукском районе, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания построит дорогу, переустроит сети, установит искусственные сооружения и наружное освещение, а также обустроит дорогу до 31 октября 2017 года. На это ей выделят 30,7 млн руб. из региональной казны.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 31 июля, а итоги подведут 4 августа.