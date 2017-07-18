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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Авиакор-авиационный завод" не может платить за тепло из-за финансового положения

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд удовлетворил иск ПТС о взыскании с "Авиакора" 91,2 млн руб. за поставку тепла. Такое решение опубликовано 14 июля на сайте областного арбитража.

Ранее, 9 июня 2017 года, в региональный арбитражный суд обратилось АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС) с иском, в котором просит взыскать с ОАО "Авиакор-авиационный завод" задолженность за декабрь 2016 года и январь–март 2017 года в размере 91,2 млн рублей.

По материалам дела, между компаниями в прошлом году был заключен договор, согласно которому ПТС поставляет заводу тепловую энергию в горячей сетевой воде и теплоноситель. В соответствии с договором, ПТС за декабрь 2016 года — март 2017 года отпустило тепловую энергию на сумму 106,3 млн рублей. "Авиакор" оплатил лишь 15,1 млн рублей.

Завод представил в суд отзыв на иск, в котором просит оставить заявление ПТС без рассмотрения. На "Авиакоре" объясняют это тем, что задолженность сложилась из-за крайне неблагоприятного финансового положения предприятия. Однако суд отзыв отклонил, так как данная причина не является основанием для того, чтобы оставить иск без рассмотрения.

В итоге суд удовлетворил требования "Предприятия тепловых сетей" и "Авиакор" должен будет выплатить оставшиеся 91,2 млн рублей.

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