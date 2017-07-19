В Самаре планируют запустить маршрут до ТЦ "Мега" в обход Московского шоссе

Во вторник, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов, сообщает пресс-служба мэрии Самары. В мероприятии приняли участие глава города Олег Фурсов, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин, председатель совета директоров строительной компании "Корпорация Кошелев" Владимир Кошелев, а также главы районных администраций и представители профильных департаментов.

Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции "Ягодная", расположенной в Крутых Ключах. На месте представители городской администрации, бизнес-сообщества и железной дороги обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции "Ягодная". Он будет располагаться на ул. Мира и включать специализированные зоны обслуживания пассажиров, залы ожидания, перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта.

С готовностью поддержать проект выступил представитель торгового центра "Мега": планируется запустить бесплатный транспорт, который будет доставлять горожан напрямую от станции до торгового центра и обратно.

Также участники встречи совершили остановку на станции "Пятилетка" — здесь планируется создать еще один транспортно-пересадочный узел, который позволит организовать удобный подход к метро. Для того чтобы горожане прямо с электрички попадали к метро, необходимо возобновить работу "законсервированного" выхода со станции метро "Кировская". Глава города поручил изучить этот вопрос и рассмотреть возможность создания подъездных путей для автобусов к обновленной станции.

Таким образом, к городской электричке будут подключены все виды пассажирского транспорта. Система транспортно-пересадочных узлов позволит жителям отдаленных районов и пригородных территорий быстро добираться до центра города. И если в 2016 г. количество пассажиров, перемещающихся по маршруту Красный Кряжок — Самара — Ягодная, составило более 1 млн человек, то в год проведения ЧМ-2018 ожидается рост пассажиропотока более чем в три раза.

Для комплексного решения вопроса развития железнодорожного транспорта Олег Фурсов поручил разработать городскую программу "Транспортно-пересадочные узлы Самары".

"Железная дорога является очень важной транспортной артерией для города, у нас в Самаре она недостаточно активно используется. Сейчас нам необходимо направить все силы на развитие сопутствующей инфраструктуры городского железнодорожного транспорта, а именно — современных транспортно-пересадочных узлов. Интеграция городской электрички позволит нам значительно улучшить транспортное сообщение между всеми районами Самары", — отметил Олег Фурсов.

Сергей Блохин поддержал эту идею.

"Наша общая задача — сделать так, чтобы самарцы могли перемещаться из самых отдаленных районов города до центра не больше, чем за 40 минут. Создание системы транспортно-пересадочных узлов с удобным подвозом пассажиров и синхронизацией расписания станет важным шагом в решении этого вопроса", — сказал Сергей Блохин.

Также в ходе совещания Олег Фурсов дал ряд поручений главам районных администраций. В частности, необходимо заняться благоустройством территорий, прилегающих к железнодорожным станциям и находящихся в ведении района. Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с освещением тротуаров и подъездных путей, по которой жители добираются до станций.