В Самаре планируют запустить маршрут до ТЦ "Мега" в обход Московского шоссе

Во вторник, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов, сообщает пресс-служба мэрии Самары. В мероприятии приняли участие глава города Олег Фурсов, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин, председатель совета директоров строительной компании "Корпорация Кошелев" Владимир Кошелев, а также главы районных администраций и представители профильных департаментов.
Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции "Ягодная", расположенной в Крутых Ключах. На месте представители городской администрации, бизнес-сообщества и железной дороги обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции "Ягодная". Он будет располагаться на ул. Мира и включать специализированные зоны обслуживания пассажиров, залы ожидания, перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта.
С готовностью поддержать проект выступил представитель торгового центра "Мега": планируется запустить бесплатный транспорт, который будет доставлять горожан напрямую от станции до торгового центра и обратно.
Также участники встречи совершили остановку на станции "Пятилетка" — здесь планируется создать еще один транспортно-пересадочный узел, который позволит организовать удобный подход к метро. Для того чтобы горожане прямо с электрички попадали к метро, необходимо возобновить работу "законсервированного" выхода со станции метро "Кировская". Глава города поручил изучить этот вопрос и рассмотреть возможность создания подъездных путей для автобусов к обновленной станции.
Таким образом, к городской электричке будут подключены все виды пассажирского транспорта. Система транспортно-пересадочных узлов позволит жителям отдаленных районов и пригородных территорий быстро добираться до центра города. И если в 2016 г. количество пассажиров, перемещающихся по маршруту Красный Кряжок — Самара — Ягодная, составило более 1 млн человек, то в год проведения ЧМ-2018 ожидается рост пассажиропотока более чем в три раза.
Для комплексного решения вопроса развития железнодорожного транспорта Олег Фурсов поручил разработать городскую программу "Транспортно-пересадочные узлы Самары".
"Железная дорога является очень важной транспортной артерией для города, у нас в Самаре она недостаточно активно используется. Сейчас нам необходимо направить все силы на развитие сопутствующей инфраструктуры городского железнодорожного транспорта, а именно — современных транспортно-пересадочных узлов. Интеграция городской электрички позволит нам значительно улучшить транспортное сообщение между всеми районами Самары", — отметил Олег Фурсов.
Сергей Блохин поддержал эту идею.
"Наша общая задача — сделать так, чтобы самарцы могли перемещаться из самых отдаленных районов города до центра не больше, чем за 40 минут. Создание системы транспортно-пересадочных узлов с удобным подвозом пассажиров и синхронизацией расписания станет важным шагом в решении этого вопроса", — сказал Сергей Блохин.
Также в ходе совещания Олег Фурсов дал ряд поручений главам районных администраций. В частности, необходимо заняться благоустройством территорий, прилегающих к железнодорожным станциям и находящихся в ведении района. Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с освещением тротуаров и подъездных путей, по которой жители добираются до станций.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.