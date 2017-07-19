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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Спутники "Гонец-М1" могут начать выводить на самарских ракетах "Союз"

МОСКВА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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После завершения программы ракет "Рокот" запуски спутников связи "Гонец-М" могут проводиться на самарских ракетах семейства "Союз", сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора АО "Гонец" Дмитрия Баканова.

"До конца вопрос не решен. Следующий пуск с "Плесецка" на ракете-носителе "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ", следующая, скорее всего, на одной из модификаций ракеты "Союз", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Аппараты нового поколения "Гонец-М1", проектирование которых начнется в сентябре 2017 г., могут выводиться либо на легкой версии ракеты "Союз", либо на легкой "Ангаре". Оптимальная ракета будет определена после проектирования новых аппаратов, когда будет известна их масса.

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