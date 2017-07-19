Спутники "Гонец-М1" могут начать выводить на самарских ракетах "Союз"

После завершения программы ракет "Рокот" запуски спутников связи "Гонец-М" могут проводиться на самарских ракетах семейства "Союз", сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора АО "Гонец" Дмитрия Баканова.
"До конца вопрос не решен. Следующий пуск с "Плесецка" на ракете-носителе "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ", следующая, скорее всего, на одной из модификаций ракеты "Союз", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
Аппараты нового поколения "Гонец-М1", проектирование которых начнется в сентябре 2017 г., могут выводиться либо на легкой версии ракеты "Союз", либо на легкой "Ангаре". Оптимальная ракета будет определена после проектирования новых аппаратов, когда будет известна их масса.
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Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
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