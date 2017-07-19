Яндекс составил рейтинг музыкантов из Самарской области

Аналитики Яндекса проверили, существует ли связь между популярностью музыканта и местом его рождения. Оказалось, что самарских исполнителей на родине зачастую действительно любят сильнее. Так, группу VLNY — она занимает 330-е место в общероссийском топе Яндекс.Музыки — в Самарской области включают почти в два с половиной раза чаще, чем в среднем по стране.
Чем выше позиция исполнителя в общероссийском топе, тем равномернее его популярность. Звезд первой величины всюду любят примерно одинаково.
Например, самую известную группу родом из Самары - "Руки Вверх!" (9-е место по России), в Самарской области слушают примерно столько же, сколько и в других регионах.
А вот рэпера Billy Milligan на родине его слушают на 30% реже, чем в среднем по стране.
В топ популярных исполнителей, составленный Яндекс.Музыкой, вошли 13 самарцев. По этому показателю Самарская область занимает 11-е место. Главные "поставщики" популярных исполнителей — Москва и Санкт-Петербург: эти города — родина примерно половины музыкантов и групп. На третьем месте — Татарстан, а на четвёртом — Свердловская область.
Топ-10 исполнителей родом из Самарской области по количеству прослушиваний на Яндекс.Музыке:
- Руки Вверх!
- Братья Грим
- ST1M
- Big Russian Boss
- Billy Milligan
- VLNY
- Сергей Жуков
- La Vtornik
- Артем Татищевский
- Честер Небро.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!