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Яндекс составил рейтинг музыкантов из Самарской области

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Яндекса проверили, существует ли связь между популярностью музыканта и местом его рождения. Оказалось, что самарских исполнителей на родине зачастую действительно любят сильнее. Так, группу VLNY — она занимает 330-е место в общероссийском топе Яндекс.Музыки — в Самарской области включают почти в два с половиной раза чаще, чем в среднем по стране.

Чем выше позиция исполнителя в общероссийском топе, тем равномернее его популярность. Звезд первой величины всюду любят примерно одинаково.

Например, самую известную группу родом из Самары - "Руки Вверх!" (9-е место по России), в Самарской области слушают примерно столько же, сколько и в других регионах.

А вот рэпера Billy Milligan на родине его слушают на 30% реже, чем в среднем по стране.

В топ популярных исполнителей, составленный Яндекс.Музыкой, вошли 13 самарцев. По этому показателю Самарская область занимает 11-е место. Главные "поставщики" популярных исполнителей — Москва и Санкт-Петербург: эти города — родина примерно половины музыкантов и групп. На третьем месте — Татарстан, а на четвёртом — Свердловская область.

Топ-10 исполнителей родом из Самарской области по количеству прослушиваний на Яндекс.Музыке:

  1. Руки Вверх!
  2. Братья Грим
  3. ST1M
  4. Big Russian Boss
  5. Billy Milligan
  6. VLNY
  7. Сергей Жуков
  8. La Vtornik
  9. Артем Татищевский
  10. Честер Небро.

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