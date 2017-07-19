В деле самарской банды, нападавшей на автомобилистов с оружием, появился новый эпизод

В Самаре продолжается масштабное расследование дела о бандитизме.

Напомним, в апреле 2017 г. МВД РФ сообщило о задержании в Самаре членов банды, которые поджидали жертв у подъездов, угрожали им оружием, заставляли отдать все ценное и переписать на них документы на машину.

Двое подозреваемых были задержаны как раз РЭО ГИБДД, куда они приехали с очередным автовладельцем для переоформления машины. Позже были задержаны еще три подозреваемых.

Им вменялось четыре эпизода разбойных нападений. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Бандитизм".

18 июля стало известно о новом эпизоде: 12 сентября 2016 г., около 20:00, четверо молодых людей отобрали 300 тыс. руб. и документы на автомобиль ВАЗ-2110 у 50-летнего мужчины.

Подозреваемыми по этому эпизоду проходят молодые люди 23-27 лет с целым "букетом" судимостей: наркотики, угоны, кражи, изнасилование, участие в массовых беспорядках. Всем им грозят длительные сроки заключения. Ст. 209 УК РФ "Бандитизм" предусматривает до 15 лет лишения свободы.