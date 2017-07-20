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К строительству ледовой арены в Новокуйбышевске привлекут заключенных

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Мэрия Новокуйбышевска заключила контракты с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ("ППД") ФСИН на выполнение ряда работ по строительству спорткомплекса с искусственным льдом на ул. Свердлова, пишет "Самарское обозрение".

ФГУП "ППД" существует в структуре уголовно-исполнительной системы уже несколько лет. По данным сайта ФСИН, цель предприятия — создание условий, направленных на организацию производственного процесса, с использованием промышленного потенциала учреждений УИС. По заявлениям различных официальных лиц, в 2016 г. "ППД" и в самом деле взял курс на использование своих возможностей на самых разных рынках путем создания совместных предприятий. Тем не менее бюджетные заказы предприятие получало исключительно от подразделений и учреждений ФСИН, включая различные региональные управления и учебные подразделения.

Содержание этих заказов было достаточно однотипным. По данным официального сайта госзакупок, всего в 2016–2017 гг. было подписано почти 700 контрактов. Подавляющее большинство — на изготовление всевозможной обуви, как правило, для сотрудников системы ФСИН. Ограничения в работе с подрядчиками во многом диктовались требованиями действующего законодательства. До начала этого года оно запрещало учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы выполнять работы, не связанные с ее нуждами. Однако 27 июня 2016 г. российское правительство своим постановлением № 587 сняло данное ограничение, начиная с 2017 года. При этом сохранилась процедура выбора подрядчика и перечень возможных работ, закупка которых может осуществляться у единственного поставщика.

В результате, как пишет "СО", подрядчика привлекли на строительство спорткомплекса с искусственным льдом, который в городе не могут сдать с 2015 года. 10 мая городская администрация объявила закупку стоимостью 66,8 млн руб. у единственного поставщика услуг по строительству наружных сетей и благоустройству территории строящегося катка с искусственным льдом на ул. Свердлова, 31. 26 мая с ФГУП заключили контракт, согласно которому работы должны завершиться уже к 1 августа. В те же дни мэрия разместила еще одно извещение о закупке у единственного поставщика услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ по тому же объекту. Его стоимость — 3,7 млн рублей. Эти контракты, судя по данным сайта госзакупок, пока остаются единственными, заключенными ФГУП "Производственно-промышленный дом" не со структурами ФСИН.

В мэрии Новокуйбышевска в ответ на запрос "СО" сообщили, что новый подрядчик является членом саморегулируемой организации "Союз дорожно-транспортных строителей "Союздорстрой", а значит, в состоянии выполнить возложенные на "ППД" обязательства. В мэрии обратили внимание на преимущества данного способа определения поставщика по сравнению с обычной конкурсной процедурой. Это, в частности, снижение трудозатрат на формирование и утверждение аукционной документации, создание и работу комиссии, на размещение документов о проведении торговых процедур и т. д. "Статья 93 44-ФЗ предусматривает возможность заключать контракты без проведения торгов, если оказание услуг осуществляется учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с утвержденным правительством РФ перечнем", — отметила советник главы городского округа Новокуйбышевск Лариса Константинова. Она также признала, что не все потенциальные исполнители согласились с таким выбором подрядчика и пытаются опротестовать его в суде.

В пресс-службе ФСИН на момент подготовки в печать данного номера "СО" на вопросы редакции ответить не успели.

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