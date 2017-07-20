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Футбол Спорт

Антон Бобер возвращается в "Крылья Советов"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рекордсмен "Крыльев Советов" по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России полузащитник Антон Бобер вернется в самарский клуб в качестве футболиста. Он будет заявлен в команду ПФЛ "Крылья Советов"-2, которая 27 июля начнет свое участие в первенстве России по футболу во втором дивизионе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил заместитель генерального директора клуба Зураб Циклаури.

"Антон 12 лет играл за "Крылья Советов". Сейчас его большая карьера, к сожалению, подошла к концу. Но он согласился помочь нашей молодежной команде, которая дебютирует во второй лиге. Мы хотим его привлечь, чтобы он передавал свой опыт молодым игрокам. Подписание контракта планируется на сегодня", — сказал Зураб Циклаури.

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