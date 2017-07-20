Покупка автомобиля: кредит или лизинг?

Согласно исследованию Банки.ру, средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в десятке крупнейших российских банков составила почти 15%, стоимость займов на б/у машины — более 20% годовых. Средняя ставка по необеспеченным нецелевым кредитам наличными составила — 21,51%.

Не так давно российские финансовые компании начали предлагать новый продукт для физлиц — автолизинг. Одно из отличий от кредитов — отсутствие процентной ставки. Специалисты ГК "ГРИН ФИНАНС" посчитали во сколько обойдется поддержанная KIA Rio 2014 года выпуска, стоимостью 500 000 рублей если взять кредит на три года с первоначальным взносом 20%.

Взяв автомобиль в кредит, клиент выплачивает полную стоимость плюс проценты за пользование кредитом. Некоторые банки включают в стоимость страховку и комиссии. И не забудьте, после покупки автомобиля необходимо еще оформить страховку на приобретенный автомобиль и выплачивать ежегодно транспортный налог.

Автокредит:

Ежемесячный платеж — 14 865 руб.

Переплата –135 237 руб.

Страховка — в среднем 500 рублей в месяц

Важно! При автокредитовании обязательно необходимо оформить страховой полис КАСКО. Его средняя стоимость по указанным параметрам автомобиля — 67 тысяч рублей в год.

Переплата — 153 237 рублей

Итого автомобиль обойдется в 836 237рублей

Нецелевой потребкредит:

Ежемесячный платеж — 15 276 руб.

Переплата –150 037 руб.

Страховка — в среднем 500 рублей в месяц

Переплата — 168 037 рублей

Итого автомобиль обойдется в 668 037 рублей

Не так давно российские финансовые компании начали предлагать новый продукт — автолизинг для физических лиц. Главное отличие от кредитов — отсутствие процентной ставки. Расчет производится исходя из марки автомобиля, его стоимости, года выпуска и срока договора лизинга. Специалисты ГК "ГРИН ФИНАНС" для расчета взяли один из самых популярных автомобилей в России — KIA Rio. Год выпуска — 2014. Так на что же может рассчитывать клиент с хорошей кредитной историей?

Автолизинг:

Ежемесячный арендный платеж — 16 116 рублей

Переплата — 180 310 рублей. В платежи уже включены ОСАГО и ежегодный налог на транспорт — 42 426 рублей.

Переплата: — 137 884 рублей

Итого автомобиль обойдется в 637 884 рублей

С помощью статистики Банки.ру и на примере конкретной машины мы продемонстрировали, что на самом деле представляет из себя ставка 26% годовых в лизинге. Специалисты "ГРИН ФИНАНС" отмечают, что условия по программе лизинга не такие строгие, как в банке, и решение принимается значительно быстрее. Для оформления заявки не нужны справки с места работы, и лизингодатели лояльны к плохим кредитным историям клиента. Разница между кредитом и лизингом еще и в том, что при лизинговом финансировании у клиента всегда есть возможность отказаться от выкупа объекта лизинга по окончании срока договора и поменять его на новый объект.