"Солидарность" вошла в список кредитных организаций, нарушивших нормативы Центробанка РФ

Самарский банк "Солидарность" вошел в список кредитных учреждений, нарушивших нормативы Центробанка РФ, сообщает banki.ru. Всего таких банков оказалось 15.
По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.
Отметим, что согласно размещенной на сайте информации, "Солидарность" попадает в такой список регулярно.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.