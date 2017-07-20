"Солидарность" вошла в список кредитных организаций, нарушивших нормативы Центробанка РФ

Самарский банк "Солидарность" вошел в список кредитных учреждений, нарушивших нормативы Центробанка РФ, сообщает banki.ru. Всего таких банков оказалось 15.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.

Отметим, что согласно размещенной на сайте информации, "Солидарность" попадает в такой список регулярно.