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Сотовая связь Транспорт и связь

Новые абоненты МегаФона в Самаре выбирают тарифы "Включайся!"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "МегаФон" подвела итоги первого месяца продаж тарифов линейки "Включайся!" в Самарской области. Тарифы "по интересам" выбрали 47% всех новых абонентов оператора. Самыми популярными стали пакеты "Слушай" (выбор 20% новых клиентов) и "Говори" (17%) с большим объемом услуг и невысокой абонентской платой.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Тарифы "Включайся!", ориентированные на разные предпочтения современных цифровых абонентов, МегаФон вывел на рынок в конце мая. В линейке представлены варианты для любителей онлайн-видео ("Смотри") и музыки ("Слушай"), тех, кто предпочитает SMS и переписку в мессенджерах ("Пиши") или максимально активное использование всех телеком-сервисов ("Премиум"). Безлимитный доступ к самым популярным мессенджерам позволяет абонентам тарифной линейки использовать пакеты интернет-трафика на любые другие цели и общаться без учета потребляемого трафика.

По результатам июня наиболее популярным у абонентов Самарской области стал тариф "Включайся! Слушай". При цене в 350 рублей он включает неограниченное число звонков на номера МегаФона и 300 минут — на любые другие номера домашнего региона, дает безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber и eMotion и музыкальным сервисам BOOM, Яндекс.Музыка, Zvooq и ВКонтакте Музыка. На прочие интернет-ресурсы предоставляется 12 Гб, а трафик при просмотре каналов "МегаФон.ТВ" также не тарифицируется.

"Выбирая тариф "по потребностям", многие абоненты отдают предпочтение пакету с большим интернет-трафиком, потому что возможности нашей сети мотивируют к использованию Интернета на все 100%. В Самарской области уже пять лет работает сеть 4G МегаФона. Жителям областного центра доступна и сверхскоростная сеть LTE-Advanced, если они используют смартфон с поддержкой новых технологий. Пользование любыми интернет-ресурсами комфортно для наших клиентов", — комментирует директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

На тарифе "Включайся! Говори" абонентская плата также составляет 350 рублей в месяц. В эту сумму помимо безлимита на мессенджеры WhatsApp, Viber, eMotion и приложение "МегаФон.ТВ" включено неограниченное количество звонков в сети МегаФон, 4Гб Интернета и увеличенный объем звонков на номера других операторов — 700 минут. В сочетании с новым качеством "голоса", полученным абонентами МегаФона в Самарской области в результате модернизации сети 2G в 2015 году, большой пакет минут принес тарифу "Говори" в июне второе по популярности место.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

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Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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