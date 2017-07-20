ВТБ получил наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило банку ВТБ кредитный рейтинг наивысшего уровня ruAAA, прогноз стабильный.
Пересмотр рейтинга ВТБ связан с переходом на новую методологию рейтингования. Новый рейтинг соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале.
По мнению агентства, рейтинг обусловлен исключительной значимостью ВТБ для российской банковской системы и доступом банка к широкому спектру ресурсов для управления ликвидностью и капиталом. Агентство также отмечает высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории. При оценке банка агентство дополнительно учло значимость всей Группы ВТБ для российского финансового сектора.
Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А++ со стабильным прогнозом.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.