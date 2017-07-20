"РН-Энерго" взыскало с "Самарагорэнергосбыта" убытки за рассмотрение дела о тарифах в УФАС

Суд 12 июля удовлетворил иск ООО "РН-Энерго" (дочерняя компания ПАО "ИНТЕР РАО") о взыскании с АО "Самарагорэнергосбыт" почти 210,6 тыс. руб. убытков, понесенных в связи с рассмотрением УФАС по Самарской области заявления о нарушении антимонопольного законодательства, сообщается 17 июля на сайте регионального арбитража.
27 февраля 2017 года "РН-Энерго" подало иск в Арбитражный суд Самарской области, в котором просит взыскать 210 тыс. 599 рублей. Такая сумма сложилась из расходов на проезд и проживание в Самаре представителей "РН-Энерго", которые участвовали в заседаниях комиссии областного УФАС по данному вопросу.
Из материалов дела следует, что в декабре 2015 года компания обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы региона с заявлением о нарушении "Самарагорэнергосбытом" федерального закона "О защите конкуренции". "Решением УФАС по Самарской области от 25 октября 2016 года действия (бездействия) "Самарагорэнергосбыта" признаны злоупотреблением доминирующим положением, выражающимся в неприменении тарифа по уровню напряжения "СН2" в расчетах за поставленную электроэнергию по договору энергоснабжения, что является нарушением пункта 10 части 1 статьи 10 федерального закона "О защите конкуренции", поскольку они имеют своим результатом ущемление интересов ООО "РН-Энерго", интересы конечных потребителей АО "Самаранефтепродукт", АО "Тандер", ПАО "Ростелеком", ПАО "Самаранефтехимпроект", АО "КНПЗ", — говорится в решении суда.
По данным УФАС, в результате с августа 2014 года по июнь 2016 года переплата ООО "РН-Энерго" по договору энергоснабжения суммарно по всем потребителям составила 8,3 млн рублей. "Самараэнергосбыту" было выдано предписание об устранении нарушения.
В рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства "Самараэнергосбытом", которое длилось полгода (с апреля по октябрь 2016 года), участвовали от одного до трех представителей "РН-Энерго". Всего было проведено семь заседаний. Расходы, связанные с явкой представителей компании на заседания, составили почти 210,6 тыс. руб., которые "РН-Энерго" оценило как убытки. Компания представила в суд все документы, связанные с данными затратами.
По итогам рассмотрения дела суд принял решение удовлетворить иск "РН-Энерго" и взыскать с "Самараэнергосбыта" 210 тыс. 599 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 7,2 тыс. рублей.
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