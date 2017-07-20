На ремонт дороги "Осинки-Приволжье" — Хворостянка направят более 14 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 18 июля объявило аукцион на ремонт 0,9 км автомобильной дороги "Осинки-Приволжье" — Хворостянка в Хворостянском районе.
На работы выделяется 14,1 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.
Победитель аукциона отремонтирует и обустроит дорогу, укрепит обочины, демонтирует старые дорожные знаки и автопавильон, а взамен установит 2 металлических павильона и 40 дорожных знаков, а также нанесет разметку до 10 ноября 2017 года.
Свои заявки на участие компании могут оставить до 4 августа, а сам электронный аукцион пройдет 10 августа.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?