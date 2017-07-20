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Дорожное строительство Транспорт и связь

На ремонт дороги "Осинки-Приволжье" — Хворостянка направят более 14 млн рублей

ХВОРОСТЯНКА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 18 июля объявило аукцион на ремонт 0,9 км автомобильной дороги "Осинки-Приволжье" — Хворостянка в Хворостянском районе.

На работы выделяется 14,1 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Победитель аукциона отремонтирует и обустроит дорогу, укрепит обочины, демонтирует старые дорожные знаки и автопавильон, а взамен установит 2 металлических павильона и 40 дорожных знаков, а также нанесет разметку до 10 ноября 2017 года.

Свои заявки на участие компании могут оставить до 4 августа, а сам электронный аукцион пройдет 10 августа.

Гид потребителя

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