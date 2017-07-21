В Самаре отреставрируют здание бывшей больницы Аржанова

Главное управление организации торгов Самарской области подвело итоги аукциона на реставрацию бывшей больницы Аржанова на улице Льва Толстого, 136-138. Компания "Самторес-М" должна восстановить здание до июня 2018 года.

Здание больницы на улице Льва Толстого, 136-138/ Никитинской, 2 построено в начале XX века. В 1904 году по заказу самарского купца Лаврентия Аржанова был объявлен всероссийский конкурс на составление проекта больницы для заразных больных Ольгинской общины. Лучшим из 30 проектов, поступивших на конкурс, комиссия признала работу петербургского архитектора Александра фон Гогена под девизом "Красное кольцо". Спустя несколько лет по проекту фон Гогена в Самаре в стиле северного модерна было построено здание Крестьянского поземельного банка (улица Куйбышева, 153), а конкурсный проект больницы для Аржанова так и не был реализован.

В основу здания больницы легла работа, получившая на конкурсе третью премию, - проект петербургского архитектора Бориса Огородникова под девизом "Буква А в круге". Проект больницы в плане в точности совпадает с конкурсной работой Огородникова. Надзор за строительством (завершено в 1914 году) вел самарский архитектор Платон Шаманский. Вероятно, местный зодчий внес в первоначальный проект изменения - фасад здания имеет общие черты с другими его работами, созданными под влиянием архитектуры Азовско-Донского банка в Петербурге (архитектор Федор Лидваль).

Сегодня в здании бывшей больницы работает Самарская городская поликлиника №13 Железнодорожного района. Памятник архитектуры регионального значения и расположенная по периметру ансамбля дореволюционная ограда давно нуждались в реставрации. Восстановление объекта стало еще более актуальным благодаря грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года: памятник располагается недалеко от Комсомольской площади и железнодорожного вокзала.

Проект реставрации ансамбля бывшей больницы Аржанова разработала самарская компания ПСК "Волга" в 2015 году. Компания "Самторес-М", выигравшая аукцион на производство работ, восстановит объект за 16,85 млн рублей. Около двух миллионов будет выделено в 2017 году, основная же часть - в 2018-м. Средства выделяются в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Проект предусматривает реставрацию кирпичной кладки, ступеней и штукатурных фасадов, в том числе лепного декора, замену дверных блоков и кровли, устройство отмостков, воссоздание водосточных труб из оцинкованной стали, окраску стен, откосов, парапетов и оконных блоков. Кроме того, планируются восстановление и воссоздание кладки ограды, реставрация и замена решеток и ворот с их последующей покраской.

Подрядчик должен выполнить все реставрационные работы на ансамбле до июня 2018 года.